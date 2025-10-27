الكشف عن 6 عادات صباحية وأطعمة تعزز صحة الكبد وتقي من أمراضه

موقع الخليج 365: كشفت موقع Times of India في تقرير حديث، أن عوامل نمط الحياة تلعب دورًا حاسمًا في صحة الكبد، مشيرةً إلى أن بعض العادات الصباحية البسيطة يمكن أن تساهم بشكل فعال في دعم وظائف الكبد والوقاية من الأمراض، وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:

النشاط البدني

أكد التقرير أن الحفاظ على النشاط البدني من أبسط الطرق لحماية الكبد، إذ يُنصح ببدء اليوم بممارسة رياضة خفيفة مثل المشي أو الركض. وأظهرت دراسة أُجريت في جامعة تسوكوبا عام 2024 أن ممارسة التمارين ساهمت في خفض دهون الكبد بنسبة 9.5% وتصلبه بنسبة 6.8% لدى الرجال المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

التوت الأزرق

أوصى التقرير بإضافة التوت الأزرق إلى وجبة الفطور، نظرًا لاحتوائه على مركب الأنثوسيانين الذي يُعد من مضادات الأكسدة القوية، ويساعد في حماية الكبد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي. وأشارت الدراسات إلى أن التوت الأزرق يمكن أن يُسهم في عكس مسار مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

القهوة

وبيّن التقرير أن احتساء القهوة السوداء دون سكر أو حليب يُعد من الطرق الفعّالة لتحسين صحة الكبد، إذ أظهرت دراسة أُجريت عام 2021 أن شرب القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة تصل إلى 21%، ويخفض خطر الوفاة الناتجة عنها بنسبة 49%.

المكسرات

كما نصح الخبراء بتناول حفنة صغيرة من المكسرات مثل الجوز أو اللوز خلال منتصف الصباح، لما تحتويه من دهون صحية ومضادات أكسدة وفيتامين E، وهي عناصر ثبت أنها تقلل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وفقًا لدراسة أُجريت عام 2019.

النظافة الشخصية

شدد التقرير على أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من التهابات الكبد الفيروسية (A وB)، وذلك بغسل اليدين جيدًا بالصابون لمدة 20 ثانية بعد استخدام الحمام، وقبل تناول الطعام وأثناء الطهي.

النظام الغذائي الصحي

واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، مع تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة، إلى جانب الترطيب الجيد والفحوصات الدورية، لدعم الكبد والحفاظ على وظائفه الحيوية.