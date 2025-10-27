الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة في وزارة الداخلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تدشن وزارة الداخلية وحدة الأورام المتنقلة لتعزيز الخدمات الصحية المتخصصة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن خطوة نوعية لتطوير منظومة الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التخصصية وتخفيف الأعباء على المرضى، خصوصًا في المناطق البعيدة.

تقدم الوحدة المتنقلة علاج الأورام المتكاملة في مواقع متعددة من مناطق المملكة، تشمل العلاج الكيميائي، والاستشارات الطبية عن بُعد، والرعاية التلطيفية، إضافة إلى الاستفادة من تقنيات الصحة الرقمية الحديثة وأنظمة الربط الذكي بين مقدمي الخدمة، بما يضمن سرعة التشخيص ودقة المتابعة وجودة الرعاية.

هذه المبادرة إحدى ثمار التعاون بين برنامج تشغيل المدن الطبية بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومجموعة STC لتمكين التحول الرقمي في الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المرضى، وذلك في إطار التزام الجانبين بتبني الابتكار والتقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الصحي الوطني.

من المقرر أن تُعرض وحدة الأورام المتنقلة ضمن جناح وزارة الداخلية في ملتقى الصحة العالمي 2025، حيث تتيح للزوار الاطلاع على التجهيزات التقنية المتقدمة التي تم دمجها في الوحدة، ودورها في نقل الخدمات العلاجية التخصصية إلى مختلف مناطق المملكة.

حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلف، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومستشار سمو وزير الداخلية رائد بن عبدالله بن أحمد، والمشرف على الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن.

كما حضره الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية عليان آل وتيد، والرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال بمجموعة الاتصالات السعودية رياض معوض، والرئيس التنفيذي لبرنامج المدن الطبية المهندس ياسر العوفي.