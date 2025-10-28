بالفيديو ..مختص يستغرب من وجود بطالة في أربع تخصصات.. ويعلق: يمكن أن يصبحوا “مشاهير في شيء جيد” بدلًا من انتظار الوظيفة

موقع الخليج 365 : أعرب خالد الطلحي، عن قلقه بشأن بطالة الخريجين في أربعة تخصصات رئيسية وهي إدارة الأعمال والإدارة العامة والتسويق واللغة الإنجليزية واللغات والتاريخ، معتبرًا أن هذه التخصصات تحمل فرصًا كبيرة لم تُستغل بشكل صحيح.

خريجو التاريخ وقال إن خريجي التاريخ يشتكون من عدم وجود وظائف، رغم أن التاريخ – كعلم يغطي كل ما حدث منذ الأزل – ويوفر مادة غنية جدًا، مقترحا بأن يحول هؤلاء معرفتهم إلى محتوى جذاب، مثل الحديث عن الدول التي ظهرت واختفت، وبناء قاعدة جماهيرية ومتابعين، ليصبحوا "مشاهير في شيء جيد" بدلًا من البحث عن وظيفة تقليدية.

إدارة الأعمال

وأشار إلى أن خريجي إدارة الأعمال لا يعرفون كيفية تقديم أنفسهم في سوق العمل ومدير الأعمال مطلوب بشكل أساسي عندما تكون الشركة في طور الخسارة، فهو الشخص القادر على مساعدتها في تحقيق النجاح وزيادة الأرباح أو إنقاذها من الانهيار.

مجال التسويق

ولفت إلى أن مجال التسويق من المجالات التي يحتاجها بشدة سوق العمل في المملكة، قائلا إن هناك شركات غير سعودية تعمل في السوق السعودي وتقدم خدمات التسويق الإلكتروني للشركات المحلية، مما يدل على وجود فجوة وفرصة كبيرة، واصفا السوق في المملكة بأنه "خصب جدًا" للتسويق الإلكتروني، متسائلا: "كيف الواحد يعرف بيتك أكثر منك"؟

التسويق الإلكتروني

وأكد أن تعلم التسويق الإلكتروني سهل ومتاح عبر منصات مثل جوجل وتويتر وسناب شات والأكاديميات التي تُعلم كيفية إنشاء الحملات التسويقية، مشيرا إلى أن المواطنين "تركوا السوق" في هذا المجال رغم الفرص الواضحة وسهولة التعلم.