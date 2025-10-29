اخبار السعوديه

بالفيديو.. رئيس جمهورية غويانا يرتدي الزي السعودي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

بالفيديو.. رئيس جمهورية غويانا يرتدي الزي السعودي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية، ارتداء رئيس جمهورية غويانا التعاونية محمد عرفان الزي السعودي خلال جلسة "هل تسير الإنسانية في الاتجاه الصحيح" في أول أيام مؤتمر ‎مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.

وأظهر الفيديو، رئيس جمهورية غويانا وهو يرتدي الثوب والشماغ والعقال، وتحدث عن ضرورة الاستثمار في القدرة البشرية وبناء البنية التحتية. 

والجدير بالذكر، وصل رئيس جمهورية غويانا التعاونية إلى الرياض أمس، للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا