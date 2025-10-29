بالفيديو.. رئيس جمهورية غويانا يرتدي الزي السعودي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية، ارتداء رئيس جمهورية غويانا التعاونية محمد عرفان الزي السعودي خلال جلسة "هل تسير الإنسانية في الاتجاه الصحيح" في أول أيام مؤتمر ‎مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.

وأظهر الفيديو، رئيس جمهورية غويانا وهو يرتدي الثوب والشماغ والعقال، وتحدث عن ضرورة الاستثمار في القدرة البشرية وبناء البنية التحتية.

والجدير بالذكر، وصل رئيس جمهورية غويانا التعاونية إلى الرياض أمس، للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.