من بينها تكوين حصوات الكلى.. 5 أعراض خطيرة لتناول "اللوز" رغم فوائده الكثيرة!

موقع الخليج 365: كشف موقع Very Well Health، عن بعض الآثار الجانبية المحتملة عند الإفراط في تناول اللوز، رغم فوائده الكثيرة.

1- حصوات الكلى

تشير الأدلة إلى أن تناول نظام غذائي غني باللوز قد يؤدي إلى حصوات الكلى، وهي رواسب صغيرة متصلبة من المعادن تتشكل داخل الكلى وتُطرح مع البول.

2- زيادة الوزن

رغم أن المكسرات، مثل اللوز، تعتبر وجبة خفيفة مغذية، إلا أنه من المهم تذكر أنها غنية بالسعرات الحرارية وغنية بالدهون الصحية.

ولهذا السبب، يمكن أن يسهم تناول كميات كبيرة من اللوز على مدى فترة زمنية في زيادة الوزن.

3- انخفاض حساسية الأنسولين

يمكن أن يسبب الإفراط في تناوله بعض الآثار غير المقصودة المتعلقة باستقلاب الغلوكوز (الطريقة التي يُحلل بها الجسم السكر ويستخدمه).

4- أعراض الجهاز الهضمي

تحتوي حصة اللوز (25 غراماً) على 3.5 غرام من الألياف، أي حوالي 12% من الكمية اليومية الموصى بها. فيما يؤدي الإفراط في تناول الألياف إلى إرهاق الجهاز الهضمي.

لذا إن لم يكن الجسم معتاداً على تناول الكثير من الألياف دفعة واحدة، فربما يؤدي ذلك إلى أعراض مثل الانتفاخ، والإسهال، والغازات، والإمساك.

5- انخفاض امتصاص العناصر الغذائية

تشير الأبحاث إلى أن نقع اللوز قد يقلل من مستويات هذه المواد المضادة للتغذية، رغم أنه من غير الواضح تماماً مدى فعاليته.