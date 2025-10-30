تابع الان خبر الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي في السعودية ديسمبر المقبل حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تستعد العاصمة السعودية الرياض لاحتضان النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2025، في حدث عالمي ينظمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بدعم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بهدف مناقشة مستقبل القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والممارسات الدولية في مجالات التمويل الاجتماعي، والحوكمة، وريادة الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الواعدة أمام القطاع غير الربحي ليصبح أكثر استدامة وتأثيرًا، من خلال مناقشة نماذج تمويل مبتكرة، ودعم مشاريع الريادة الاجتماعية، واستثمار التقنيات الحديثة والبيانات لتعزيز كفاءة القطاع وتعظيم أثره المجتمعي.

ومن المنتظر أن يستقطب الحدث أكثر من 80 متحدثًا و1,500 مشاركًا من جهات محلية ودولية، بينهم قادة منظمات غير ربحية ووكالات تنموية ومنظمات دولية ورواد أعمال اجتماعيون ومراكز بحثية وصنّاع قرار من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب خبراء في مجال الابتكار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية وتحليل البيانات.

ويمثل المنتدى خطوة إستراتيجية لترسيخ مكانة المملكة كمحور عالمي للابتكار في العمل غير الربحي، وبناء شراكات وتحالفات دولية تعزز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المؤثرة عالميًا، بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع غير الربحي حول العالم.

ويأتي تنظيم المنتدى كجزء من التزام المملكة بتعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر بناء منظومة تنموية قوية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز مكانة المملكة مركزًا دوليًا لتطوير نماذج فعّالة في التنمية المجتمعية المستدامة.