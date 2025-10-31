اخبار السعوديه

القبض على مواطن لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.. والكشف عن العقوبة المتوقعة بحقه

0 نشر
0 تبليغ

القبض على مواطن لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.. والكشف عن العقوبة المتوقعة بحقه

موقع الخليج 365: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

 وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا