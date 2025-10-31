بالفيديو..باكستانيون يتبركون بواعظ صوفي : يقبلون يده ويلقون الأموال عليه..ومغردون: المحتال عايش الدور

موقع الخليج 365: أثار مقطع فيديو متداول لرجل صوفي ملتحٍ في باكستان موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره جالسًا على كرسي ضخم بينما يتلقى الأموال من أشخاص يتبركون به، ثم يقوم بإلقائها أسفل قدمه.

يمسح يده بمعقم

وأظهر الفيديو الرجل وهو يمسح يده بمعقم بين حين وآخر بعد أن يقبلها المتبركون، في مشهد أثار استياء عدد من المتابعين.

تعليقات المغردين

وقال أحد المغردين: "المحتال عايش الدور"، فيما علّق آخر: "كلما زاد الجهل والخرافات الدينية انتشر الفقر والبؤس"، وأضاف ثالث: "هؤلاء هم الصوفية، يبحثون عن المال.. دين باطني مبتدع."