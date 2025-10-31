أول تعليق من الأمير «خالد بن عبد الله» على تداول صورة له في نيويورك بعكاز وجبيرة في قدمه

موقع الخليج 365: علق الأمير خالد بن عبدالله آل سعود، على الصورة المتداولة له بمدينة نيويورك الأمريكية، وفي يده عكاز وجبيرة في قدمه.



اتصالات الأقارب والمحبين

وقال الأمير خالد خلال منشور عبر حسابه على منصة إكس: "وردتني من بعض الأقارب والمُحبين اتصالات هاتفية لم أتمكن مع مزيد الأسف، من الرد على بعضها، وكذلك عِدَّة رسائل عبر "الواتساب".

وأضاف أن ذلك جاء بعد انتشار صورةً أُلتُقطت له في مدينة ‎نيويورك مُقرونةً بالدُعاء له بالشفاء والعافية.

سبب الوجود في نيويورك

وتابع: "أود التوضيح بأن وجودي في تلك المدينة «نيويورك الأمريكية» ليس بغرض العلاج ولله الحمد والمِنة، لا من قريبٍ ولا من بعيد".

واختتم حديثه: "أسأل العلي القدير أن لا يُري أحد سوءً ولا مكروه، ممتنًا لهم على محبَّتِهِم ومشاعرهم الطيبة النبيلة التي لا يُراودني فيها أدنى شك.



