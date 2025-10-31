بعد حضورهم اجتماعًا بسيارات فارهة.. الرئيس السوري أحمد الشرع يأمر موظفي الدولة بتسليم مفاتيح مركباتهم وإلا سيواجهون تهم بالفساد

موقع الخليج 365: أمر الرئيس السوري أحمد الشرع موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها، وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع. حسب رويترز.

"لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد".. هذا ما قاله الشرع بعد وصول أكثر من 100 من الموالين له إلى قاعدة سابقة للمعارضة، كثير منهم بسيارات رياضية فارهة.

ووفقا لمصدرين كانا من الحضور، وبخ الشرع المسؤولين وقادة الأعمال المجتمعين، وسألهم "هل نسوا أنهم أبناء الثورة"، مشيرا إلى العدد الكبير من السيارات الفخمة المتوقفة في الخارج.

وعقد الاجتماع المذكور، الذي لم ترد تقارير بشأنه من قبل، في قاعدة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيدا عن المقر الرئاسي الرسمي في دمشق، فيما قام بعض الموظفين بتسليم مفاتيح سياراتهم أثناء خروجهم من الاجتماع.