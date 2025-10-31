منها السفر والإقامة والسكن.. الكويت تعلن عن تسهيلات جديدة للمسحوبة جناسيهم

موقع الخليج 365: أقرّ مجلس الوزراء في الكويت مجموعة من الحقوق والمزايا التي يجوز للمسحوبة جنسياتهم ممن كانوا قد اكتسبوها وفقاً لنص المادة (الخامسة/ ثالثاً) فئة إحصاء 1965، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية الاحتفاظ بها.

فيما يلي ملخص المزايا التسع التي حددتها الكويت للمسحوبة جنسياتهم من فئة «إحصاء 1965»:

1. السفر: السماح بالسفر بجواز كويتي لمدة 4 أشهر من تاريخ سحب الجنسية، مع مهلة سنة لتعديل الوضع القانوني.

2. العمل: الاستمرار في العمل بالجهات الحكومية أو الشركات الحكومية دون تولي مناصب قيادية أو إشرافية.

3. التعليم: استمرار الحق في التعليم بجميع المراحل، والبعثات الداخلية والخارجية التي كانت ممنوحة قبل سحب الجنسية.

4. السكن الخاص: الاحتفاظ بسكن خاص واحد داخل الكويت، أو أكثر إذا كانت له أكثر من أسرة.

5. السكن الممنوح: الاحتفاظ بالمسكن الممنوح من الدولة وفق شروط محددة تشمل سداد القروض أو استكمال البناء خلال مدد زمنية معينة.

6. العمالة والمركبات: استمرار حق كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة.

7. الأسهم والأوراق المالية: استمرار الحق في التداول والبيع والشراء في البورصة وسوق الأوراق المالية.

8. القروض والمشروعات: الاستمرار في سداد القروض والحصول على مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون منح قروض جديدة.

9. الرعاية السكنية: استمرار بعض مزايا المؤسسة العامة للرعاية السكنية مثل الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة خمس سنوات، والاحتفاظ بطلب السكن المقيد مع الابن الكويتي الوحيد.