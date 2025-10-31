اخبار السعوديه

منها السفر والإقامة والسكن.. الكويت تعلن عن تسهيلات جديدة للمسحوبة جناسيهم

موقع الخليج 365: أقرّ مجلس الوزراء في الكويت مجموعة من الحقوق والمزايا التي يجوز للمسحوبة جنسياتهم ممن كانوا قد اكتسبوها وفقاً لنص المادة (الخامسة/ ثالثاً) فئة إحصاء 1965، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية الاحتفاظ بها.

فيما يلي ملخص المزايا التسع التي حددتها الكويت للمسحوبة جنسياتهم من فئة «إحصاء 1965»:

1. السفر: السماح بالسفر بجواز كويتي لمدة 4 أشهر من تاريخ سحب الجنسية، مع مهلة سنة لتعديل الوضع القانوني.

2. العمل: الاستمرار في العمل بالجهات الحكومية أو الشركات الحكومية دون تولي مناصب قيادية أو إشرافية.

3. التعليم: استمرار الحق في التعليم بجميع المراحل، والبعثات الداخلية والخارجية التي كانت ممنوحة قبل سحب الجنسية.

4. السكن الخاص: الاحتفاظ بسكن خاص واحد داخل الكويت، أو أكثر إذا كانت له أكثر من أسرة.

5. السكن الممنوح: الاحتفاظ بالمسكن الممنوح من الدولة وفق شروط محددة تشمل سداد القروض أو استكمال البناء خلال مدد زمنية معينة.

6. العمالة والمركبات: استمرار حق كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة.

7. الأسهم والأوراق المالية: استمرار الحق في التداول والبيع والشراء في البورصة وسوق الأوراق المالية.

8. القروض والمشروعات: الاستمرار في سداد القروض والحصول على مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون منح قروض جديدة.

9. الرعاية السكنية: استمرار بعض مزايا المؤسسة العامة للرعاية السكنية مثل الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة خمس سنوات، والاحتفاظ بطلب السكن المقيد مع الابن الكويتي الوحيد.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

