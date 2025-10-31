الارشيف / اخبار السعوديه

بالفيديو.. مراسل ل " ترامب": هل ستُجرون تجارب نووية تحت الأرض؟.. والرئيس الأمريكي يجيب

موقع الخليج 365: ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال إجراء الولايات المتحدة تجارب تفجير نووي تحت الأرض. 

ووجه مراسل صحفي سؤالا ل "ترامب" قائلا: "هل ستُجرون تجارب تفجير نووي تحت الأرض؟.

ورد ترامب قائلا: "ستعرفون قريبًا جدًا. نحن نُجري تجارب. دول أخرى تُجريها. إذا أجرتها؟ سنُجريها. لن أُعلن عنها بعد. أعرف تمامًا ما نفعله، وأين نُجريه. إذا أجرته دول أخرى، سنُجريه".

