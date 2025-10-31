بالفيديو.. مراسل ل " ترامب": هل ستُجرون تجارب نووية تحت الأرض؟.. والرئيس الأمريكي يجيب

موقع الخليج 365: ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال إجراء الولايات المتحدة تجارب تفجير نووي تحت الأرض.
ووجه مراسل صحفي سؤالا ل "ترامب" قائلا: "هل ستُجرون تجارب تفجير نووي تحت الأرض؟.
ورد ترامب قائلا: "ستعرفون قريبًا جدًا. نحن نُجري تجارب. دول أخرى تُجريها. إذا أجرتها؟ سنُجريها. لن أُعلن عنها بعد. أعرف تمامًا ما نفعله، وأين نُجريه. إذا أجرته دول أخرى، سنُجريه".
🚨 Q: Are you literally going to do underground nuclear detonation tests?— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 31, 2025
PRESIDENT TRUMP: You'll find out very soon. We're doing testing. Other countries do it. If they do it? We'll do it. I'm not gonna say yet. I know EXACTLY what we're doing, where we're doing it. If other… pic.twitter.com/7IqOy9laL9