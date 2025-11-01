قرار غير مسبوق في سوريا: إنهاء امتياز إعفاء القصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية من فواتير الكهرباء

موقع الخليج 365: كشف مسؤول في وزارة الطاقة السورية، الجمعة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب القصر الجمهوري وجميع مؤسسات الدولة، مُلزَمون بدفع فواتير الكهرباء كاملةً ومن دون أي استثناء.

وقال مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد سليمان، في تصريحات لقناة “الإخبارية السورية” نُشرت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” ، إن «المؤسسات الحكومية كانت في السابق تحصل على الكهرباء عبر خطوط معفاة من التقنين خلال فترة النظام السابق، من دون أن تسدد أي مبالغ مقابل استهلاكها».

وأوضح سليمان أن القرار الجديد يُلزم جميع المؤسسات الحكومية بتسديد فواتيرها من موازناتها الخاصة، مؤكدًا أن الخطة تشمل جميع الجهات الرسمية من أصغر مؤسسة إلى أكبرها.

وأضاف أن الخطوط المعفاة من التقنين ستُخضع لتعرفة محددة، على أن يتم الدفع مسبقًا عبر عدادات إلكترونية حديثة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الجباية ومنع تراكم الديون.