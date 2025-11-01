"نزاهة" تكشف تفاصيل التحقيق مع 478 متهماً وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

موقع الخليج 365: أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، مباشرة عددٍ من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2025.

الكفالة الضامنة

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم السبت، إنه تم تنفيذ 4895 جولة رقابية، وإنه تم التحقيق مع 478 شخصاً، وإيقاف 100 متهماً، (منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة)، من الجهات التالية: وزارات (الداخلية، البلديات والإسكان، والتعليم، الصحة، الموارد البشرية والتنميةالاجتماعية).

جرائم الفساد

وأشارت نزاهة إلى أن جرائم الفساد التي تورط بها المتهمون تمثلت في: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي.



