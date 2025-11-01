وصفها بأسوأ الفواكه.. خبير تغذية يحذر من تناول الفراولة لهذا السبب!

موقع الخليج 365: كشف خبير التغذية الدكتور ديفيد سييسبيديس، أن تناول فاكهة الفراولة، قد يسبب مشاكل صحية، واصفا إياها بأنها "واحدة من أسوأ الفواكه التي يمكن تناولها".

الحفظ في الثلاجة

وأضاف - بحسب موقع "ميرور" البريطانية: "الكثير من الأشخاص يرتكبون خطأ أثناء تحضيرهم فاكهة الفراولة، وهو وضعها تحت الصنبور لخمس ثوان ثم حفظها في الثلاجة، فهذا لا يزيل بقايا المبيدات، بل يجعلها تفسد بشكل أسرع".

أسوأ الفواكه

وتابع:"للأسف، تعد الفراولة من أسوأ الفواكه التي يمكن تناولها، فهي تجمع المبيدات الحشرية أكثر من أي فاكهة أخرى، والأسوأ من ذلك أن معظم الناس يرون أن شطفها بالماء كاف لإزالتها".

نقع الفراولة

ونصح الدكتور بنقع الفراولة في ماء مالح لمدة 10 دقائق، ثم شطفها بعد ذلك للتأكد من نظافتها.