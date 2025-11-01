بالفيديو: "العثمان" يكشف أبرز مسببات ضعف المناعة.. ويحذر من عادة يومية شائعة

موقع الخليج 365: كشف أستاذ واستشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضعف المناعة لدى الإنسان.

السهر والضغوط النفسية

وقال العثمان في مقطع فيديو نشره عبر منصة “إكس”، إن أول مسببات ضعف المناعة هي السهر وقلة النوم، إلى جانب الضغوط النفسية والتوتر والقلق.

سوء التغذية وتناول المضادات الحيوية

وأضاف أن سوء التغذية، ضعف اللياقة البدنية، السمنة، التدخين بجميع أنواعه، والتعرض المتكرر للإصابات والالتهابات من أبرز العوامل التي تضعف المناعة، مشيرًا إلى أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون حاجة طبية يسبب كذلك ضعفًا في الجهاز المناعي.

أسباب أخرى

وأكد أهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين لأنها الوسيلة الأولى لنقل الملوثات، كما حذّر من تناول الأدوية دون وصفة طبية، ومن الإجهاد المستمر والتعرض للكيماويات المنزلية.

وأشار إلى أن جفاف الجسم وقلة شرب الماء، خصوصًا لدى كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، يعد من العوامل التي تضعف المناعة، مؤكدًا أنه “في حال تجنّب هذه الأسباب، سيجد الإنسان أن جهازه المناعي قوي جدًا”.