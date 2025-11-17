شكرا لقرائتكم خبر أمانة جازان تستعرض فرصا استثمارية واعدة في «سيتي سكيب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك أمانة منطقة جازان في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الرياض تحت شعار «مستقبل الحياة الحضرية».
وتعرض الأمانة خلال مشاركتها مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تستهدف تعزيز التطوير العمراني والاقتصادي في مدن ومحافظات المنطقة، وتشمل مشروعات الترفيه والواجهات البحرية عبر تطوير مرافق حديثة وحدائق ومناطق مفتوحة مخصصة للأنشطة العائلية والشبابية، إضافة إلى مشروعات للخدمات التجارية في مواقع حيوية داخل مدينة جيزان وعدد من المحافظات؛ لدعم الحركة الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جازان تستعرض فرصا استثمارية واعدة في «سيتي سكيب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.