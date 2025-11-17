شكرا لقرائتكم خبر أمانة جازان تستعرض فرصا استثمارية واعدة في «سيتي سكيب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك أمانة منطقة جازان في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الرياض تحت شعار «مستقبل الحياة الحضرية».

وتعرض الأمانة خلال مشاركتها مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تستهدف تعزيز التطوير العمراني والاقتصادي في مدن ومحافظات المنطقة، وتشمل مشروعات الترفيه والواجهات البحرية عبر تطوير مرافق حديثة وحدائق ومناطق مفتوحة مخصصة للأنشطة العائلية والشبابية، إضافة إلى مشروعات للخدمات التجارية في مواقع حيوية داخل مدينة جيزان وعدد من المحافظات؛ لدعم الحركة الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.