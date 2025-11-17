شكرا لقرائتكم خبر 9 عقود استثمارية لإنشاء مدن للبن واللوز وتعزيز إنتاج الدواجن بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمقر الوزارة بالرياض، توقيع 9 عقود استثمارية جديدة لدعم إنتاج البن واللوز والفواكه والدواجن بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة الباحة أن توقيع هذه المشروعات الاستثمارية يأتي امتدادا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة لكل ما يعزز التنمية وينمي الاستثمار ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن هذه المشروعات التي وقعت اليوم سيكون لها أثر بالغ في تعزيز التنمية في منطقة الباحة التي تشهد حراكا تنمويا واسعا لما تملكه من مقومات طبيعية واستثمارية مميزة.

وأضاف أن إنشاء 5 مدن جديدة للبن في المنطقة إلى جانب مدينة البن الموجودة في معشوقة، التي هي الأكبر على مستوى المملكة ستكون إضافة نوعية، وستعزز من فرص الاستثمار وإنتاج البن في المنطقة لما يتمتع به من قيمة اقتصادية عالية، إضافة إلى مدينة اللوز، مؤكدا أن هذه العقود ستسهم في تعزيز الاستثمار في الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للمزارعين، وتنشيط السياحة البيئية في المنطقة.

وشملت العقود الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية ودعم إنتاج البن واللوز والفواكه والدواجن، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في منطقة الباحة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أربعة عقود لإنشاء مدن للبن في محافظة بلجرشي، على مساحات تتجاوز 1.9 مليون م2، تتضمن زراعة ما يزيد على 69.5 ألف شجرة من أشجار البن أرابيكا، إضافة إلى عقد لإنشاء مدينة اللوز في محافظة المندق، على مساحة تبلغ مليون م2، لزراعة 50 ألف شجرة لوز، وعدد من الأشجار المثمرة وفق التركيبة المحصولية المناسبة.

كما شمل التوقيع أيضا، عقدين لإنشاء مشروعين للدواجن، على مساحة تتجاوز 34 مليون م2، وعقدا لإنشاء مدينة البن الغاذي في محافظة قلوة بمساحة 2.29 مليون م2، لزراعة 750 ألف شجرة من أشجار البن أرابيكا، إضافة إلى عقد لإنشاء مشتل للفاكهة في قلوة بمساحة تزيد على 33 ألف م2 بطاقة إنتاجية تبلغ 334 ألف شتلة فاكهة.

يذكر أن هذه العقود الاستثمارية تعد استكمالا للفرص التي أطلقتها الوزارة في منطقة الباحة خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار مستهدفاتها لتعزيز الاستثمارات الزراعية وتنمية المحتوى المحلي، ودعم المزارعين في تطوير الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية للوصول إلى تنمية مستدامة، واقتصاد زراعي متنوع، وفق المستهدفات الوطنية الطموحة، كما أنها تأتي في إطار دعم مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعكس جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي في المنطقة.