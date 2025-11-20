شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الأمريكي يستقبل ولي العهد في البيت الأبيض ويرأسان القمة السعودية الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد جرت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث رافقت الخيالة الموكب لدى وصوله، ومن ثم جرى استعراض حرس الشرف، فيما عزفت الفرقة العسكرية الموسيقى، وأطلقت المدفعية 19 طلقة ترحيبا بولي العهد، كما التقطت الصور التذكارية عند مدخل البيت الأبيض.

وشاهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عرضا عسكريا جويا حلقت خلاله مجموعة من الطائرات الحربية في سماء العاصمة واشنطن ترحيبا بمقدمه الكريم.

إثر ذلك، صحب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جولة في البيت الأبيض.

عقب ذلك عقدت القمة السعودية الأمريكية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود المشتركة لتطوير مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

وفي ختام القمة، تفضل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي.

وقد حضر القمة السعودية الأمريكية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي للجنة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية السعودية الأمريكية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب الرئيس السيد جي دي فانس، ووزير الخارجية السيد ماركو روبيو، ووزير الحرب السيد بيت هيغسيث، ووزير الخزانة السيد سكوت بيسنت، ووزير الطاقة السيد كريس رايت، وكبيرة الإداريين بالبيت الأبيض السيدة سوزي وايلس، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط السيد ستيف ويتكوف.

كما تم التوقيع بين الجانبين على عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية على النحو التالي:

أولا: الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي.

ثانيا: البيان المشترك لاستكمال المفاوضات بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية.

ثالثا: الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة.

رابعا: اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية.

خامسا: ترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية من أجل الازدهار الاقتصادي.

سادسا: الترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع هيئات الأسواق المالية.

سابعا: مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب.

ثامنا: الرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات.

أطر الاتفاقيات السعودية الأمريكية

الطاقة النووية

تتيح اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بين المملكة والولايات المتحدة، نقل التقنيات الأمريكية المتقدمة، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية. كما ستفتح المجال للشركات الأمريكية، العاملة في المجال النووي، للدخول في مشروعات في المملكة، سينتج عنها توليد وظائف نوعية، وجذب استثمارات مجزية، من خلال عقود مع الجانب الأمريكي.

يعد اكتمال المفاوضات حول الاتفاقية خطوة مهمة في تحقيق هدف الشراكة، بين البلدين، في مجال الطاقة النووية المدنية، المنصوص عليه في وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي وقعها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس؛ دونالد جي ترمب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء انعقاد أعمال القمة السعودية الأمريكية، في الرياض، في 15 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 13 مايو 2025م.

يعكس توقيع المملكة والولايات المتحدة الإطار الاستراتيجي للتعاون في مجال تأمين سلاسل الإمداد المتعلقة باليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، التزام البلدين بتأمين سلاسل إمداد موثوقة ومستدامة تدعم نمو الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز أمن واستقرار واستدامة سلاسل إمداد المعادن الحرجة، ومنها المعادن الأرضية النادرة.

شهدت المملكة نموا ملموسا في ثروتها المعدنية؛ إذ ارتفعت بنسبة تقارب 90% لتصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بالتقديرات السابقة التي أعلنت في 2016م، ويعكس هذا الارتفاع ما تحقق من اكتشافات جديدة للمعادن الأرضية النادرة، والمعادن الحرجة، إلى جانب زيادات كبيرة في خامات الفوسفات، ومعادن أخرى مثل: النحاس، والزنك، والذهب، وغيرها.

يهدف توقيع الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن الحرجة للاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة، ومنها؛ متانة الاقتصاد ونموه، والموقع الجغرافي المتميز، وإمدادات الطاقة الوفيرة، والبنية التحتية المتكاملة، التي تشمل شبكة الموانئ والسكك الحديدية والمدن الصناعية، والقدرات البشرية الشابة والطموح​

يأتي تطوير هذا الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن الحرجة؛ انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في إطار تطوير قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني؛ من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتحويلها إلى منتجات تعدينية ذات قيمة مضافة عالي.

يهدف الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن الحرجة لجعل المملكة مركزا لمعالجة المعادن الأرضية النادرة، وصناعة المغانط الدائمة، لما حباها الله به من موارد ذات قيمة عالية، حيث يعد منجم جبل صايد من أحدث الاكتشافات البارزة في المملكة، إذ إنه يصنف رابع أكبر منجم في العالم من حيث القيمة التقديرية لرواسب المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم المصاحب لها.

يمكن الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن الحرجة شركات القطاع الخاص، من البلدين، من إبرام عقود شراء طويلة الأجل، بالإضافة إلى دعم برامج بناء القدرات البشرية والتدريب، وتعزيز نشاطات البحث والتطوير، ونقل التقنية، وإعادة تدوير المعادن والعناصر الأرضية النادرة والمغناط الدائمة.

‏الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي للمملكة في بناء الاقتصاد الرقمي، والبلدان يفتحان آفاق مستقبلية جديدة من خلال الشراكة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي لضمان مواصلة ريادة المملكة واغتنام الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي وضمان مستقبل مبتكر للأجيال الحالية والقادمة.

الشراكة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة ترتكز على الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة وفي مقدمتها الريادة في مجال الطاقة ووفرة الاراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات والمواهب الرقمية التي تتجاوز 400 ألف موظف في مجالات التقنية.

الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي تجعل من المملكة مركزا عالميا محوريا لمراكز البيانات فائقة السعة لخدمة المنطقة والعالم من المملكة لخدمة المنطقة والعالم، وتساهم في تطوير وبناء النماذج اللغوية الضخمة خاصة باللغة العربية لخدمة أكثر من 400 نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي ستمكن الشركات التقنية السعودية من تلبية الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي وتمكين الرياديين والمبتكرين والشركات من تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية في الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية وغيرها.

ستمكن الشراكة الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلق الآلاف الوظائف للمواطنين، إضافة إلى برامج التدريب والتطوير المشتركة.

الشراكة السعودية الأمريكية في الاقتصاد الرقمي ساهمت في أن تكون المملكة اليوم واحدة من أسرع الدول في نمو الاقتصاد الرقمي، وأكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، حيث نما الاقتصاد الرقمي في المملكة، إلى 132 مليار دولار في 2024 ‏بنسبة 66% عن 2018 عندما كان 79.6 مليار دولار.

استثمرت الشركات الأمريكية مع المملكة في بناء وتدريب المواهب الرقمية من خلال أكاديميات أبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت وغيرها، مما ساهم في نمو عدد الوظائف في القطاع التقني إلى 400 ألف وظيفة بعد أن كانت 150 ألف وظيفة في 2018.