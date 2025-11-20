شكرا لقرائتكم خبر دراسة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برز في مسيرة العلاقات السعودية الأمريكية التعاون العلمي من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث عملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة التعليم، على إتاحة فرصة دراسة تخصصات البيانات والذكاء الاصطناعي في أرقى الجامعات العالمية بمختلف الدرجات العلمية (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه)، منها أفضل 40 جامعة أمريكية تطبق أعلى الممارسات العالمية التعليمية في مجال هذه التقنيات المتقدمة، مثل: هارفارد، وماساتشوستس للتكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار الدعم المتواصل والمستمر الذي تحظى بها سدايا من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - حفظه الله - لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما، وتسهم في الارتقاء بالسعودية ضمن أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وينسجم برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي مع أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في مجال بناء القدرات البشرية، والاهتمام بفتح آفاق مستقبلية جديدة في الذكاء الاصطناعي لضمان مواصلة ريادة المملكة في هذا المجال، وضمان مستقبل مبتكر للأجيال الحالية والقادمة، حيث استثمرت الشركات الأمريكية مع المملكة في بناء وتدريب المواهب الوطنية من خلال كبرى المؤسسات التقنية الأمريكية في العالم: إنفيديا، وأبل، وجوجل، وأمازون، ومايكروسوفت وغيرها.

واهتم البرنامج بتوفير فرص تعليم متميزة للكفاءات الوطنية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى تعليمهم من خلال الدراسة في أرقى الجامعات العالمية، وتشجيعهم على اكتساب المعرفة والمهارات والخبرات في هذا المجال، على أيدي أساتذة وخبراء مختصين في هذا المجال، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنمية القدرات الوطنية في مختلف المجالات لا سيما في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الذي يعد الأكثر طلبا في سوق العمل في الوقت الحالي وعلى الأمد البعيد.

ومن المقرر أن يصاحب برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي مجموعة من الخدمات المميزة، التي تشمل إنشاء رابطة لمبتعثي البرنامج في التخصصات ذات العلاقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وورش عمل إرشادية، وتشكيل مجموعات بحثية؛ لرفع جودة البحث العلمي وربط الطلبة بأبرز الباحثين وتحفيز التعاون بين المبتعثين، في تخصصات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية منح مبتعثي البرنامج المستفيدين فرصا للعمل على تطوير الحلول التقنية التي تعمل عليها «سدايا» مع شركائها.