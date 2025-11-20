شكرا لقرائتكم خبر مبتعثو السعودية في أمريكا 2025: براءات اختراع وجوائز عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل الطلبة السعوديون المبتعثون في الولايات المتحدة خلال 2025 سلسلة من المنجزات العلمية والبحثية المتميزة، عكست حجم الاستثمار الذي تقوم به المملكة في رأس المال البشري عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وامتداد حضور الكفاءات الوطنية في أرقى الجامعات ومراكز البحث العالمية.

وأظهرت قائمة المتميزين التي أعدتها الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة تحقيق 17 إنجازا نوعيا، توزعت بين براءات اختراع، ومراكز أولى في اختبارات مهنية أمريكية، وجوائز بحثية وتدريسية وقيادية، في تخصصات تمتد من علاج السرطان والطب الباطني إلى الفيزياء والفلك والهندسة والأمن السيبراني.

ففي المجال الطبي سجل العديد من الطلبة السعوديين براءات اختراع علمية بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في تقنيات علاج السرطان والمواد الصديقة للبيئة، إلى جانب نشر أبحاث محكمة في مجلات عالمية، كما حصد أحد الأطباء السعوديين المركز الأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في الاختبار السنوي لتقييم أطباء الباطنة (In-Training Exam)، محققا نسبة (100th Percentile)، ليكون الأول في تاريخ جامعته الذي يحقق هذه النتيجة الكاملة.

وفي مسار الجوائز المهنية حصل طلاب سعوديون على عضوية وجوائز من الجمعية الوطنية للقيادة والنجاح (NSLS)، وجائزة عميد الكلية للقيادة (Dean’s Leadership Award)، إلى جانب عضوية شرفية في جمعية العلاج التنفسي (Lambda Beta Society)، ما يعكس حضورهم القيادي إلى جانب تميزهم الأكاديمي.

كما حقق أحد المبتعثين جائزة (غافن لووز) التذكارية في قسم الفلك والفيزياء بجامعة وين ستيت، فيما نال آخر جائزة (غورلين) لأفضل بحث مقدم في مؤتمر علمي متخصص، لتتواصل بذلك إسهامات الطلبة السعوديين في تطوير البحث العلمي في الجامعات الأمريكية.

وفي ميدان التعليم والتدريب الطبي حصل العديد من الطلبة على شهادات تقدير من معهد المتعلم (Learner Institute) التابع لمؤسسة كليفلاند كلينيك نظير مشاركتهم الفاعلة في تدريب طلاب الطب، كما نال طلبة سعوديون بجامعة ميامي شهادات أكاديمية متعددة من بينها جائزة الحضور المثالي وجائزة المؤثر الطلابي.

وعلى صعيد الهندسة والتقنية شارك مبتعثون سعوديون في مؤتمرات دولية متقدمة من بينها، مؤتمر تصميم خبرات التعلم (Learning Experience Design 2025) في جامعة «أفييرو» بالبرتغال، حيث قبلت أبحاثهم للنشر والعرض، في حين حصد طالب دراسات عليا في الهندسة الميكانيكية لقب أفضل ملصق علمي في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لتعليم الهندسة 2025 في مونتريال - كندا.

وفي مجال الأمن السيبراني حقق مشروع بحثي لطالبة سعودية جائزة أفضل عرض تطبيقي في واحد من أقوى المؤتمرات المتخصصة عالميا، إلى جانب جائزة أفضل ملصق تقني في مؤتمر علمي آخر في التخصص نفسه، مؤكدا تنافسية الكفاءات السعودية في أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية للمستقبل.