موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية وحقيقة وجود زيادة قبل رمضان 2026 – 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن تفاصيل مواعيد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة، حيث يعد رواتب المتقاعدين من أهم الرواتب التي يتم التساؤل عنها من أجل الوصول إلى تفاصيل مواعيد إيداع الرواتب للمستحقين، وقد يكون معاش أو راتب المتقاعدين في شهر مارس مهم نظرًا إلى توافقه مع بداية شهر رمضان المبارك، وسنقوم بعرض وتوضيح موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية وحقيقة وجود زيادة قبل رمضان.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية

يترقب جميع المواطنين السعوديين والمتقاعدين، حيث تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واحدة من المؤسسات التي قامت بتثبيت موعد صرف راتب المتقاعدين، وقد يتم تغيير موعد صرف الراتب الشهري نظرًا إلى تعارض موعد صرف الراتب مع عطلة رسمية أو إجازة رسمية.

وقد كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بيان رسمي أن موعد صرف راتب المتقاعدين سيتم تبكيره نظرًا إلى تعارض يوم 1 في شهر مارس مع عطلة نهاية الأسبوع وهي يوم السبت، بالإَضافة إلى كونه أول يوم من أيام شهر رمضان، ولذلك سيتم تبكير موعد صرف الراتب الشهري ليكون في يوم الخميس 27 فبراير.

وحقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية قبل رمضان 2026 – 1447

انتشرت العديد من الأخبار التي تخص زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي أن رواتب المتقاعدين سيتم زيادتها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك من أجل تخفيف الضغوط والأعباء عنهم في بداية الشهر الكريم، وهو ما أدى إلى تداول الخبر بصورة كبيرة والتساؤل عن حقيقته.

وردًا على التساؤلات الخاصة بالمستحقين للحصول على رواتب التقاعد كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم وجود أو فرض أي زيادة في رواتب المتقاعدين في المملكة، وسيتم صرف الراتب في موعده الأساسية دون وجود أي تغيرات.