اخبار السعوديه

بعد اجتماع التعليم السعودي الأخير | هذه أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي 1447 ثلاث فصول

0 نشر
0 تبليغ

بعد اجتماع التعليم السعودي الأخير | هذه أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي 1447 ثلاث فصول

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار بعد اجتماع التعليم السعودي الأخير | هذه أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي 1447 ثلاث فصول

بعد اجتماع التعليم السعودي الأخير | هذه أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي 1447 ثلاث فصول بعد اجتماع التعليم السعودي الأخير | هذه أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي 1447 ثلاث فصول

نعرض لكم فيما يلي أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي حيث أن بعدما طرحت وزارة التعليم السعودية التقويم والخطة الدراسية الخاصة بالعام المقبل تبين حجم الفروقات والتغيرات الكبير عن العام الماضي، ونعرض من خلال جريدة لحظات نيوز أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي.

أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي

بعد اجتماع التعليم السعودي الأخي

هناك العديد من التغيرات والأشياء التي تم استحداثها عند وضع وزارة التعليم السعودية للتقويم والخطة السنوية للدراسة في العام المقبل، حيث أنهم سعوا لتطوير وتحسين هذه الخطة بأكبر قدر، وترى أن هذه التغيرات قد تعود بالنفع على المنظومة التعليمية، ونوضح أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي فيما يلي:

  • تم استحداث الإجازات الخاصة بين الفصول الدراسية المختلفة.
  • سيمتد العام الدراسي القادم لثلاثة فصول.
  • ستمدد الإجازة الخاصة بنهاية العام لتكون 68 يوم.
  • سيتم تقليل مدة الدراسة خلال شهر رمضان لتصبح 18 يوم فقط.
  • ستقل الإجازات والعطلات بشكل ملحوظ عن العام الماضي لتصبح أقل بعشر إجازات كاملين.

التقويم الدراسي للعام القادم

بعدما عرضنا لكم التغيرات التي طرأت على التقويم الدراسي والاختلافات بين هذا العام والعام الماضي يتساءل الناس عن التقويم الدراسي الخاص بهذا العام، ونستعرض هذا التقويم الدراسي فيما يلي:

الحدث اليوم الأسبوعي التاريخ
الهجري الميلادي
بداية اختبارات الدور الثاني الأحد 26-1-1447 13-8-2026
بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 4-2-1447 20-8-2026
إجازة اليوم الوطني الأحد 9-3-1447 24-9-2026
إجازة نهاية أسبوع مطولة الخميس 18-4-1447 2-11-2026
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية يوم الخميس 2-5-1447 16-11-2026
بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 12-5-1447 26-11-2026
إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 4-6-1447 17-12-2026
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني نهاية يوم الخميس 22-6-1447 4-1-2026
بداية الدراسة بعد منتصف الفصل الثاني الأحد 2-7-1447 14-1-2026
إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 16-7-1447 28-1-2026
إجازة يوم التأسيس الخميس 12-8-1447 22-2-2026
بداية الفصل الدراسي الثالث الأحد 22-8-1447 3-3-2026
بداية إجازة عيد الفطر نهاية يوم الخميس 18-9-1447 28-3-2026
بداية الدراسة بعد عيد الفطر الإثنين 10-6-1447 15-4-2026
إجازة نهاية أسبوع مطولة الخميس 23-10-1447 2-5-2026
بداية إجازة العام الدراسي 1447 نهاية يوم الإثنين 4-12-1447 10-6-2026
بداية العام الدراسي الجديد الأحد 14-2-1447 18-8-2026

عرضنا كافة وأبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي حيث سيمتد العام الدراسي لهذا العام لما يقرب من 10 أشهر وفي 3 فصول دراسية مختلفة، ونبهت وزارة التعليم إنه لن يحدث أي تغيير إلا بحدوث ظروف طارئة.

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا