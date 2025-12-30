الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةبعد اجتماع التعليم السعودي الأخير | هذه أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي 1447 ثلاث فصول
بعد اجتماع التعليم السعودي الأخير | هذه أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي 1447 ثلاث فصول
نعرض لكم فيما يلي أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي حيث أن بعدما طرحت وزارة التعليم السعودية التقويم والخطة الدراسية الخاصة بالعام المقبل تبين حجم الفروقات والتغيرات الكبير عن العام الماضي، ونعرض من خلال جريدة لحظات نيوز أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي.
أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي
هناك العديد من التغيرات والأشياء التي تم استحداثها عند وضع وزارة التعليم السعودية للتقويم والخطة السنوية للدراسة في العام المقبل، حيث أنهم سعوا لتطوير وتحسين هذه الخطة بأكبر قدر، وترى أن هذه التغيرات قد تعود بالنفع على المنظومة التعليمية، ونوضح أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي فيما يلي:
- تم استحداث الإجازات الخاصة بين الفصول الدراسية المختلفة.
- سيمتد العام الدراسي القادم لثلاثة فصول.
- ستمدد الإجازة الخاصة بنهاية العام لتكون 68 يوم.
- سيتم تقليل مدة الدراسة خلال شهر رمضان لتصبح 18 يوم فقط.
- ستقل الإجازات والعطلات بشكل ملحوظ عن العام الماضي لتصبح أقل بعشر إجازات كاملين.
التقويم الدراسي للعام القادم
بعدما عرضنا لكم التغيرات التي طرأت على التقويم الدراسي والاختلافات بين هذا العام والعام الماضي يتساءل الناس عن التقويم الدراسي الخاص بهذا العام، ونستعرض هذا التقويم الدراسي فيما يلي:
|الحدث
|اليوم الأسبوعي
|التاريخ
|الهجري
|الميلادي
|بداية اختبارات الدور الثاني
|الأحد
|26-1-1447
|13-8-2026
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|4-2-1447
|20-8-2026
|إجازة اليوم الوطني
|الأحد
|9-3-1447
|24-9-2026
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الخميس
|18-4-1447
|2-11-2026
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|نهاية يوم الخميس
|2-5-1447
|16-11-2026
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|12-5-1447
|26-11-2026
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد
|4-6-1447
|17-12-2026
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|نهاية يوم الخميس
|22-6-1447
|4-1-2026
|بداية الدراسة بعد منتصف الفصل الثاني
|الأحد
|2-7-1447
|14-1-2026
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد
|16-7-1447
|28-1-2026
|إجازة يوم التأسيس
|الخميس
|12-8-1447
|22-2-2026
|بداية الفصل الدراسي الثالث
|الأحد
|22-8-1447
|3-3-2026
|بداية إجازة عيد الفطر
|نهاية يوم الخميس
|18-9-1447
|28-3-2026
|بداية الدراسة بعد عيد الفطر
|الإثنين
|10-6-1447
|15-4-2026
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الخميس
|23-10-1447
|2-5-2026
|بداية إجازة العام الدراسي 1447
|نهاية يوم الإثنين
|4-12-1447
|10-6-2026
|بداية العام الدراسي الجديد
|الأحد
|14-2-1447
|18-8-2026
عرضنا كافة وأبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي حيث سيمتد العام الدراسي لهذا العام لما يقرب من 10 أشهر وفي 3 فصول دراسية مختلفة، ونبهت وزارة التعليم إنه لن يحدث أي تغيير إلا بحدوث ظروف طارئة.