وزارة الموارد البشرية توضح طريقة حساب العمر في الضمان الاجتماعي 1447

ازدادت التساؤلات من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن حساب العمر في الضمان الاجتماعي بالأخص بعد تغيير كافة المعاملات الرسمية لتكون بالتاريخ الميلادي كبديل للتقويم الهجري، والذي صرحت عنه المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة للقضاء على كافة المشكلات الدولية والاقتصادية المتواجدة بسبب التاريخ ولا يظل التعامل بالتاريخ الهجري في كافة الأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية.

كيف يتم حساب العمر في الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الكثير من الطرق لحساب عمر الضمان الاجتماعي المطور بالأخص للأفراد المقبلين على التقاعد، وذلك يكون من خلال التالي:

اختيار مبلغ المعاش للشخص والعائلة من خلال جمع دخل كل أسرة.

بعد ذلك يخصم 50% من الراتب الشهري ثم يضاف لمجموعة الدخل الغير مكتسب من المعونة الحكومية.

لا يطبق ذلك على المستفيدين من المعونة الخاصة بالمعاقين أو ذوي المرضى.

بعد ذلك يتم مقارنة الدخل المراد احتسابه بالحد الأدنى للمعاشات ليتلاءم مع المعونة المستحقة كل شهر للأشخاص في الأسرة، حيث يكون المبلغ الخاص برب الأسرة هو 1100 ريال سعودي و لكل فرد من الأسرة هو 550 ريال سعودي.

كيفية معرفة تاريخ التقاعد

بإمكان الأفراد المقبلين على التقاعد أو المعاشات أن يستخرجوا تاريخ التقاعد بشكل إلكتروني عن طريق المنصة الوطنية الموحدة من خلال التالي:

ادخل إلى المنصة الوطنية الموحدة من خلال هذا الرابط .

حدد خدمة حساب التقاعد المتوقع من المشتركين على المنصة الإلكترونية.

أدخل العدد الخاص بالمعالين في الأسرة.

حدد حساب المستحق بعد ذلك خلال التقاعد لاستكمال 60 سنة.

أضف معدل الزيادة للأجور التي تخصك.

انقر على حساب التقاعد المتوقع.

سوف يعرض أمامك تاريخ التقاعد ومعدل المبلغ المراد الحصول عليه.

وفي النهاية، نكون قد وضحنا لكم طريقة حساب العمر في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة معرفة التاريخ الخاص بالتقاعد عن طريق المنصة الوطنية الموحدة، حيث يمكن احتساب معدل المعاشات عن طريق البرنامج من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي وتدوين عدد التابعين فيها دون رب الأسرة.