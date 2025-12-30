طريقة حجز موعد تقدير الحوادث 1447 بالخطوات

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - طريقة حجز موعد تقدير الحوادث بالخطوات أحد الأمور الواجب العلم بها، حيث عملت الحكومة السعودية على توفير المنصة الإلكترونية المختصة بتقدير الحادث والتي أكدت الدولة على ضرورة تسجيل الحادث بها بعد وقوعه، وتشمل خدمات المنصة إمكانية حجز موعد تقدير للحادث، وذلك عبر اتبع خطوات نوضحها من خلال موقع لحظات نيوز.

طريقة حجز موعد تقدير الحوادث بالخطوات

تعمل المملكة العربية السعودية على توفير العديد من البرامج والخدمات الإلكترونية المختلفة، ويعد برنامج تقدير أحد البرامج التي توفرها الدولة للمواطنين من أجل إرفاق كافة الحوادث والتلفيات الناتجة عنها، وتعتبر خدمة حجز موعد تقدير الحوادث أحد الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع، وتتمثل خطوات حجز الموعد فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي تقدير لتقدير الحوادث ” “. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في أعلى الشاشة. النقر على اختيار الاعتراضات. كتابة كافة البيانات المطلوبة في المكان المحدد لها. إدراج اسم الفرد المعترض على التقدير. تحديد مركز التقدير التابع له. كتابة سبب الاعتراض المقدم. إكمال كافة البيانات المطلوبة في المكان المحدد لها. النقر على أيقونة إرسال الاعتراض. يتم دراسة الاعتراض المقدم من الفرد والرد عليه في أسرع وقت.

طرق التواصل الخاصة بموقع تقدير

ضمن التعرف على خدمات التقدير المختلفة لحوادث المركبات السعودية، يمكن التعرف على طرق التواصل المختلفة التي يوفرها الموقع للمواطنين السعوديين ويطرح من خلالها الخدمات الإلكترونية المختلفة الخاصة بالحوادث والتعويض لها، وتتمثل أهم طرق التواصل الخاصة به فيما يلي:

يعد برنامج تقدير الذي تطرحه الحكومة السعودية أحد أهم البرامج المتطورة والداعمة التي توفرها الدولة، كما يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلاله.

أسئلة شائعة

كم الوقت الذي يحتاجه تقدير لحجز موعد؟

يأخذ تقدير الحوادث مقدار 120 ثانية لحجز الموعد.

كم يمكن أن يزيد التأمين عبد الحادث؟

يزيد التأمين بعد الحادث بنسبة تتراوح بين 35% إلى 200%.