وزارة التعليم موعد إجازة المدارس 2026 والتقويم الدراسي بعد التعديل؟

وزارة التعليم توضح موعد إجازة المدارس 2026 والتقويم الدراسي بعد التعديل بشكل رسمي، حيث إنه مع بداية العام الدراسي الجديد لعام 2026 – 1447 تحرص الوزارة على الإشارة إلى الخطة الزمنية الخاصة به، ويهتم الطلاب معرفة مواعيد الإجازات من المدارس، وبالتالي عن طريق جريدة لحظات نيوز سنوضح التقويم الدراسي بعد التعديل.
وزارة التعليم توضح موعد إجازة المدارس 2026
أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تقسيم العام الدراسي للطلاب لعام 1447 لـ 3 فصول دراسية، بجانب وجود 10 إجازات متنوعة وفق جدول الإجازات المدرسية في المملكة، وتضم تلك الإجازات ما يلي:
- إجازة خاصة باليوم الوطني السعودي.
- إجازة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.
- إجازات نهايات الأسبوع المطولة.
- إجازة عيد الفطر المُبارك.
- الإجازة الصيفية تستمر لمدة 69 يومًا تقريبًا.
التقويم الدراسي بعد التعديل في المملكة العربية السعودية
في إطار الاطلاع على وزارة التعليم توضح موعد إجازة المدارس 2026، فمن الجدير بالذكر أنها وضحت أيضًا التقويم الدراسي بعد التعديل الأخير، وهو يأتي على النحو الآتي:
|الحدث/ المناسبة
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|عودة منسوبي مكاتب التعليم
|26/01/1447
|13/08/2026
|بداية الدراسة الفصل الأول
|04/02/1447
|20/08/2026
|إجازة اليوم الوطني
|09/03/1447
|24/09/2026
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|18/04/1447
|02/11/2026
|بدء إجازة الفصل الدراسي الأول
|02/05/1447
|16/11/2026
|بدء الدراسة الفصل الثاني
|12/05/1447
|26/11/2026
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|04/06/1447
|17/12/2026
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|22/06/1447
|04/01/2026
|بدء الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني
|02/07/1447
|14/01/2026
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/07/1447
|28/01/2026
|إجازة يوم التأسيس وإجازة الفصل الثاني
|12/08/1447
|22/02/2026
|بداية الدراسة الفصل الثالث
|22/08/1447
|03/03/2026
|بداية إجازة عيد الفطر
|18/09/1447
|28/03/2026
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|23/10/1447
|02/05/2026
|إجازة نهاية العام الدراسي
|04/12/1447
|10/06/2026
|بداية العام الدراسي 1447 – 1447
|14/02/1447
|18/08/2026
حددت وزارة التربية والتعليم الخطة الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026 – 1447 في المملكة العربية السعودية لجميع المراحل التعليمية المختلفة، ويحتوي على 38 أسبوعًا دراسيًا و3 فصول دراسية.