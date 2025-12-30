وزارة التعليم موعد إجازة المدارس 2026 والتقويم الدراسي بعد التعديل؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة التعليم موعد إجازة المدارس 2026 والتقويم الدراسي بعد التعديل؟

وزارة التعليم توضح موعد إجازة المدارس 2026 والتقويم الدراسي بعد التعديل بشكل رسمي، حيث إنه مع بداية العام الدراسي الجديد لعام 2026 – 1447 تحرص الوزارة على الإشارة إلى الخطة الزمنية الخاصة به، ويهتم الطلاب معرفة مواعيد الإجازات من المدارس، وبالتالي عن طريق جريدة لحظات نيوز سنوضح التقويم الدراسي بعد التعديل.

وزارة التعليم توضح موعد إجازة المدارس 2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تقسيم العام الدراسي للطلاب لعام 1447 لـ 3 فصول دراسية، بجانب وجود 10 إجازات متنوعة وفق جدول الإجازات المدرسية في المملكة، وتضم تلك الإجازات ما يلي:

إجازة خاصة باليوم الوطني السعودي.

إجازة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

إجازات نهايات الأسبوع المطولة.

إجازة عيد الفطر المُبارك.

الإجازة الصيفية تستمر لمدة 69 يومًا تقريبًا.

التقويم الدراسي بعد التعديل في المملكة العربية السعودية

في إطار الاطلاع على وزارة التعليم توضح موعد إجازة المدارس 2026، فمن الجدير بالذكر أنها وضحت أيضًا التقويم الدراسي بعد التعديل الأخير، وهو يأتي على النحو الآتي:

الحدث/ المناسبة التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عودة منسوبي مكاتب التعليم 26/01/1447 13/08/2026 بداية الدراسة الفصل الأول 04/02/1447 20/08/2026 إجازة اليوم الوطني 09/03/1447 24/09/2026 إجازة نهاية أسبوع مطولة 18/04/1447 02/11/2026 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول 02/05/1447 16/11/2026 بدء الدراسة الفصل الثاني 12/05/1447 26/11/2026 إجازة نهاية أسبوع مطولة 04/06/1447 17/12/2026 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 22/06/1447 04/01/2026 بدء الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني 02/07/1447 14/01/2026 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/07/1447 28/01/2026 إجازة يوم التأسيس وإجازة الفصل الثاني 12/08/1447 22/02/2026 بداية الدراسة الفصل الثالث 22/08/1447 03/03/2026 بداية إجازة عيد الفطر 18/09/1447 28/03/2026 إجازة نهاية أسبوع مطولة 23/10/1447 02/05/2026 إجازة نهاية العام الدراسي 04/12/1447 10/06/2026 بداية العام الدراسي 1447 – 1447 14/02/1447 18/08/2026

حددت وزارة التربية والتعليم الخطة الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026 – 1447 في المملكة العربية السعودية لجميع المراحل التعليمية المختلفة، ويحتوي على 38 أسبوعًا دراسيًا و3 فصول دراسية.