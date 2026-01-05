الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - طريقة التعرف على رقم الحفظ في منصة جدارة بالخطوات

تقدم وزارة الموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات المواطنين، ومن بين هذه الخدمات هناك منصة تُعرف بـ “جدارة” التي تلعب دورا مهما في الحياة اليومية للمواطنين السعوديين، ورقم الحفظ في جدارة هو مكون أساسي للهوية الشخصية لكل مواطن، ويُعتبر هذا الرقم أساسيا لأنه يسهل على الأفراد التقديم للوظائف عبر الإنترنت ويُساعد الشركات على العثور على موظفين كفء.

ما هو رقم الحفظ في جدارة

رقم الحفظ

هو معلومة مهمة يجب على كل مواطن سعودي معرفتها، ويُستخدم في العديد من الأنشطة الحكومية مثل إصدار الوثائق الرسمية والتسجيل في الخدمات الإلكترونية، وأيضًا يمكن من خلاله الاستفادة من العروض والخدمات الترويجية، وفي هذا المقال سنستعرض مفهوم رقم الحفظ وكيفية الحصول عليه وأهميته في حياة المواطنين السعوديين.

ما هي منصة جدارة؟

جدارة هي واحدة من الخدمات الإلكترونية القيمة التي تُقدم بشكل مجاني من قبل وزارة الخدمة المدنية داخل السعودية، وتسهم “جدارة” في تسهيل حياة المواطنين الباحثين عن فرص عمل من خلال تيسير عملية تقديم الأوراق والطلبات إلى الجهات الحكومية المختصة وتقديم العديد من المزايا الهامة، بما في ذلك:

إتاحة فرص التقديم عبر الإنترنت للوظائف الشاغرة التي تُعلن عنها الجهات الحكومية، مما يوفر وسيلة ملائمة للمواطنين للتقديم.

تنفيذ عمليات تدقيق وفحص آلي لبيانات المتقدمين للوظائف، مما يسهل ترشيح المرشحين المناسبين بشكل فعال وفعّال.

كيفية التعرف على رقم الحفظ في جدارة لبطاقة الأحوال الجديدة

للحصول على رقم الحفظ الخاص ببطاقة الهوية الجديدة عبر منصة جدارة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: