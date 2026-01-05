الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - أحجز الأن اونلاين .. حجز ارض مجانيه في سكني 1447 sakani.sa

إن حجز أرض مجانية في سكني 1447 هو خطوة رائعة لتحقيق حلمك في امتلاك منزلك الخاص، تقدم الحكومة هذه الفرصة الثمينة للمواطنين بشكل مجاني، لتوفير فرصة عيش مريحة في مجتمع سكني حديث ومتقدم، يتاح لك الاختيار من بين العديد من القطع الأرضية المتاحة، التي تتمتع بموقع مميز وبنية تحتية ممتازة. يتم توفير هذه الفرصة بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتشجيع الاستقرار العائلي وتعزيز التنمية العمرانية في المستقبل، قم بالتوجه إلى الجهة المسؤولة لاستكشاف المزيد من التفاصيل وتقديم طلبك للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة.

للحصول على فرصة حصرية في الحصول على أرض سكنية مجانية في عام 1447، يُقدم لك برنامج حجز الأراضي المجاني في المملكة. يعتبر هذا البرنامج فرصة رائعة للمواطنين والمقيمين للاستفادة من منحة الأراضي المجانية، والتي تمنحهم فرصة البناء وتملك المنزل الذي يحلمون به، يتيح هذا البرنامج للمشاركين الحصول على أرض سكنية مجانية بمساحة تصل إلى حوالي 450 متر مربع، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتحقيق الأحلام السكنية للمستحقين، البرنامج يهدف إلى مساعدة المواطنين والمقيمين على البناء الذاتي وتعزيز قدرتهم على تحقيق العمل الذي يتوافق مع احتياجاتهم المعيشية والاجتماعية. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج وكيفية التقديم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لهذه الحملة. استغل هذه الفرصة الفريدة لتحقيق حلمك في الحصول على أرض سكنية مجانية في عام 1447.

طريقة حجز ارض مجانيه في سكني 1447

لتقديم طلب للحصول على قطعة أرض مجانية في المسكن من خلال البوابة الإلكترونية للسكن، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

الدخول إلى منصة سكني من خلال الرابط .

يرجى تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الشخصية الخاصة بك.

في حالة عدم امتلاكك لحساب، قم بإقامة حساب جديد.

انقر “منتجات سكنية” من القائمة الرئيسية.

عند ظهورها، يتوفر لك مجموعة من الخيارات، انقر على رمز “البناء الذاتي”، ثم اختر الأراضي.

حدد نوع المشروع الذي تود تقديم طلب فيه واختر المنطقة.

اضغط على “بحث”.

عندما تبحث في الوظائف المتاحة، ستعرض لك قائمة المشاريع. اختر المشروع الذي ترغب في التقديم له بالنقر على “معاينة”.

سوف تظهر لك معلومات المشروع وقيمته وخريطة الموقع.

اضغط على أيقونة “التالي”.

ستتم إحالتك إلى صفحة حجز الأرض السكنية.

أدخل الرقم البنكي والرقم المرغب في قطعته.

اضغط على “بحث”.

ستتلقى رسالة نصية تأكيدية للطلب.

إدخال رمز تأكيد الحجز الذي تلقيته.

أدخل رقم الجوال الخاص بك.

بعد استلام الطلب واكتمال العقد، ستصلك رسالة تأكيد بنجاح الطلب.

شروط الحصول على قطعة أرض مجانية في سكني

لكي يتم قبول طلب الحصول على قطعة أرض مجانية من برنامج سكني، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التالية:

يلزم الأسرة المتقدمة من جنسية سعودية.

يلزم المتقدم مؤلفًا من رجل وامرأة وأطفال لا يتجاوزون عمرهم 25 عامًا.

لا يجوز لأي فرد في الأسرة أن يستفيد من دعم سكني مسبق.

يجب أن لا يكون المتقدم يمتلك وحدة سكنية أو قطعة أرض مسجلة بواسطة فرد من أفراد العائلة.

على المتقدم أن لا يكون لديه سجل سكن باسمه في الخمس سنوات السابقة.

يلزم ان لا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

يتوجب الاستِجابة للشروط والأحكام المُفصّلة

يتعين أن تتطابق البيانات التي تم إدخالها مع المعايير المحددة.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على أرض مجانية

لكي يتم تقديم طلب للحصول على قطعة أرض مجانية، عليك إحضار المستندات التالية: