الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - إدارة التأهيل الطبي تطلق أولى عيادات تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي في المملكة العربية السعودية

قامت إدارة الصحة بجازان ممثلة الخاصة بإدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة وإدارة الطب الاسنان مسار الخدمة ” عيادة تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي ” فهي تعد الأولى من نوعها من ضمن مستشفيات وزارة الصحة كما أوضح مدير إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة جازان تحت رعاية الدكتور حسن سرور بتوضيح أن هذا النوع يستهدف المرضى الذين لديهم مشاكل داخل مفاصل الفكين والتي أدت بهم إلى عدم القدرة على فتح الفم للكلام أو الأكل أو القيام بالعديد من وظائف الفك الحركة الكثيرة.

أهمية تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي

قام الدكتور حسن سرور بتأكيد على أن هذا المسار من العلاج يسعى إلى تزويد المستفيد ببرنامج تأهيل طبي مضاعف كي يستعد كافة وظائف الفك الحركية وأعاده له قدرته على تأدية كافة الوظائف الخاصة به كما أنه يستهدف إلى التقليل من الحاجة إلى استخدام الأدوية والتدخلات الجراحية الصعبة الكثيرة كما انه اكد ايضا علي بداية استقبال الحالات من قبل عيادات الأسنان في المراكز الصحية وكذلك كافة المستشفيات.

التفاصيل الخاصة بمسار خدمة تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي

قام مدير إدارة التأهيل الطبي والرعاية المبدع الدكتور حسن سرور بتوضيح أهم الانجازات التي تسعى إليها هذه الخدمة المقدمة وهي تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي وهذا يعني إعادة وظائف الفك الحركة والقيام بممارسة الحياة الطبيعية للأشخاص الذين لديهم مشاكل مفصل الفكين والتي جعلتهم غير قادرين على إتمام عملية الكلام والقيام بالاكل والعديد من وظائف الفك الحركية فهذا النوع من المسار الطبي يسعى إلى اتاحة برنامج تأهيل طبي لهؤلاء الأشخاص يساعدهم على استعادة وظائف الفك الحركية وهذا سوف يساعدهم بشكل ملحوظ على تقليل الاحتياج الي استخدامات الادوية الصعبة او التداخلات الجراحية الكبيرة بهذا الإنجاز الطبي لعظيم يعتبر بمثابة دليل توضيحي لكيفية الحصول على خدمات مميزة التي تقدمها العيادة الأولى من نوعها والتي تعمل علي تأهيل مفاصل الفكين فقد بدأت هذه العيادة في استقبال كافة الحالات القادمة منه قبل للكثير من عيادات الأسنان داخل جميع المستشفيات وذلك وفقا لمسار الخدمة المرفق.