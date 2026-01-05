بعد النجاح الساحق للجزء الأول هل يعرض الجزء الثاني.. حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2026 على MBC مصر

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةبعد النجاح الساحق للجزء الأول هل يعرض الجزء الثاني.. حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2026 على MBC مصر

بعدما حقق مسلسل جعفر العمد الموسم الرمضاني السابق نجاح منقطع النظير، أصبح هناك تساؤل بين الجماهير المحبة والتي تابعت الموسم السابق عن احتمالية عمل جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة، وهل سيتم عرضه خلال هذا الموسم من السباق الرمضاني أم لا، حيث أنه بعدما تم الإعلان عن قائمة المسلسلات التي سيتم عرضها خلال شهر رمضان الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، ينتظر الجمهور بشغف كبير الأحداث الخاصة بمسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، تابع معي لمعرفة حقيقة هذا الأمر.

ما هي حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني؟

كما ذكرت أن الكثير من محبي النجم الكبير محمد رمضان ينتظرون بفارغ الصبر عرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، بعد أن حقق الجزء الأول منه شعبية جارفة على مستوى العالم العربي أجمع، ولكن النجم محمد رمضان أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، والسبب في ذلك أن السيناريو الخاص بالمسلسل لم يكتمل حتى هذه اللحظة، كما أوضح النجم محمد رمضان أن سبب عدم اكتمال السيناريو هو أنه وقع خلاف مع مؤلف ومخرج وكاتب العمل المخرج محمد سامي بسبب الاختلاف في بعض النقاط في السيناريو، ولكن كما أعلن رمضان فإنه تم التوصل إلى إتفاق بين محمد رمضان ومحمد سامي على تأجيل العمل حتى الموسم القادم، حتى يتم استكمال السيناريو وتقديمه بجودة عالية لضمان تحقيق النجاح الباهر الذي حققه الجزء الأول منه.

شخصيات مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

تضمن مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من النجوم الذين سبق وقد شاركوا في الجزء الأول، حيث أنهم كانوا أحد أسباب نجاح المسلسل، خاصةً شخصية صفصف الذي قامت بدورها الفنانة الكبيرة هالة صدقي، وكذلك النجمة زينة، التي قامت دور الزوجة الرابعة، والتي كانت أحد عناصر الصراع في المسلسل، وكذلك النجم منذر ريحانة الذي يؤدي دور شوقي فتح الله الذي يتسم بالغموض والإثارة، النجمة مي كساب التي قامت بدور ثريا الزوجة الأولى لجعفر العمدة والتي أضافت طابع كوميدي للمسلسل، النجمة ايمان العاصى، التي قامت بدور دلال الزوجة الثانية لجعفر، وأحد أسباب الصراعات الدائرة وسط المسلسل، النجمة منة فضالي، التي قامت بدور نرجس الزوجة الثالثة ذات الحس الفكاهي العالي، وكذلك النجم أحمد داش الذي يمثل شخصية سيف إبن جعفر العمدة، والفنان عصام السقا القائم بدور نعيم، والذي كان أحد الشخصيات المشكوك فيها أثناء سير أحداث المسلسل، والفنان طارق النهري الذي يقوم بدور حمادة فتح الله.