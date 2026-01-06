هام للخريجين والطلاب.. وزارة النقل والخدمات اللوجستية تكشف عن بداية التقديم في برنامج التدريب التعاوني للتخصصات المتنوعة...

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةهام للخريجين والطلاب.. وزارة النقل والخدمات اللوجستية تكشف عن بداية التقديم في برنامج التدريب التعاوني للتخصصات المتنوعة

تعد فرص التدريب التعاوني برنامجا حيويا ومهما في عالم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية فرصا تدريبية مميزة ومتنوعة في مجموعة متنوعة من التخصصات، مما يتيح برنامج التدريب التعاوني للشباب السعودي الفرصة لاكتساب المعرفة، والمهارات العملية في بيئة واقعية، هذا البرنامج يقدم فرصا للطلاب والخريجين لاستكشاف مجالات مختلفة وبناء خبرة قيمة تسهم في تطويرهم الشخصي، والمهني سواء كنت طالبا جامعيا يبحث عن توجيه في مسار مهني أو شخصا يرغب في دخول سوق العمل وتطوير مهاراتك، فإن برنامج التدريب التعاوني يوفر لك فرصة ثمينة للنمو والتعلم، حيث يتيح هذا البرنامج للمشاركين التعرف على متطلبات سوق العمل وبناء علاقات مهنية قوية في مجالاتهم المهنية، سواء كنت تهدف إلى العمل في مجال النقل واللوجستيات أو أي تخصص آخر.

ما هي المعايير المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب التعاوني

هناك معايير أساسية للتقديم في برنامج التدريب التعاوني فعلى راغبى الالتحاق توافر المعايير وهي كالآتي:

التدريب مطلب أساسي من متطلبات التخرج.

الإلتزام بمدة التدريب ثلاث أيام أسبوعيا على الأقل.

إجمالي مدة التدريب لا تقل عن 8 أسابيع.

تقديم الطلب ليس يعني القبول في البرنامج.

طلبات التقديم تكون من خلال الصفحة الرسمية ولا ينظر إلى أي تقدم يكون من خلال البريد الإلكتروني.

الرد على الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتعدى 15 يوم عمل من اخر تاريخ تقديم.

ما هي المتطلبات الأساسية للقبول في برنامج التدريب التعاوني

المتطلبات الأساسية للقبول في برنامج التدريب التعاوني كالتالي:

التخصص الجامعي للمتقدم لابد أن يكون متلائما مع ما يتم اتاحته من فرص تدريبية من قبل الوزارة.

النظر في المعدل التراكمي للمتقدم خلال عملية التقييم.

كيفية التقديم في برنامج التدريب التعاوني وموعد التقديم

التقديم متاح حاليا خلال الفترة المحددة ويبقي مستمر حتى تاريخ 1447/03/30هـ الموافق 2026/10/15م.

التقديم مباشرة من خلال هذا الرابط موقع الوزارة من هنا لمن يرغب في الالتحاق بهذا البرنامج.

التدريب التعاوني يمثل فرصة ذهبية للشباب الذين يرغبون في بناء مستقبل لامع، وواعد في مجال النقل واللوجستيات، ويعد منصة لتطوير المهارات واكتساب الخبرات اللازمة للنجاح في هذا المجال المتنامي والمهم.