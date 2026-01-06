شكرا لقرائتكم خبر جمعية أدبي الطائف تطلق برنامج مديد بأمسية شعرية مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جمعية أدبي الطائف أولى فعاليات برنامج مديد الأدبي الثقافي، بأمسية ( نسيم القوافي ) التي جمعت كلا من الشاعر الدكتور سعود اليوسف، والشواعر: نادية السالمي، وهند النزاري، وفاطمة الشهري، وافتتحت الأمسية بكلمة ترحيبة لرئيس مجلس إدارة الجمعية، الأستاذ عطاالله الجعيد، معلنًا تدشين فعاليات (عطر الشتاء)، بالتعاون مع برنامج مديد بهيئة اﻷدب والنشر والترجمة، التي ستستمر بدايةً من شهر يناير 2026، ولمدة شهرين بواقع أمسية كل أسبوع. وقد قدم الشعراء العديد من النصوص الشعرية المميزة والجميلة التي لاقت استحسان الحضور وإعجابهم. وقد بدأ مدير الأمسية الدكتور سامي غتار الثقفي، الذي قسم الأمسية إلى ثلاث جولات، بالشاعر سعود اليوسف ثم نادية السالمي، تلتها هند النزاري، ثم فاطمة الشهري، وقد تنوعت نصوص الشعراء بين القصائد الوجدانية، والوطنية، والعاطفية التي اتسمت برقي مستواها الشعري واللغوي واﻹبداعي. وفي نهاية الأمسية قام رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف اﻷستاذ عطا الله الجعيد بتكريم الضيوف ومدير اﻷمسية والتقاط صورة جماعية معهم .

