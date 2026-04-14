شكرا لقرائتكم خبر «استدامة» يقود مسار الزراعة المستدامة في انطلاقة هاكاثون «جسر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» مسار الزراعة المستدامة، بمشاركة دولية من 9 دول، وذلك ضمن المرحلة الأولى من هاكاثون «جسر» الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وتولّى المركز قيادة المسار بشكل كامل، من تصميم التحديات والإشراف الفني على المشاريع، إلى إدارة أعمال التحكيم الافتراضي، بما يضمن توجيه مخرجات الهاكاثون نحو حلول قابلة للتطبيق وذات أثر مستدام.

وشملت الدول المشاركة: المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والبحرين، والعراق، وسلطنة عمان، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وباكستان، والهند، في تأكيد على مكانة الحدث كمنصة تستقطب العقول الابتكارية العالمية لمعالجة تحديات القطاع الزراعي السعودي.

وفي مسار الزراعة المستدامة، الذي يقوده المركز، بلغ عدد الفرق المسجلة 128 فريقا، عملت على تطوير حلول تستهدف أبرز التحديات، وفي مقدمتها: ندرة المياه وكفاءة الموارد، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى التكيف مع الظروف المناخية القاسية، حيث تأهل من بينها 25 فريقا إلى المرحلة الافتراضية لاستكمال تطوير مشاريعهم، ضمن برنامج تأهيلي مكثف يشمل ورش عمل متخصصة وجلسات توجيه، أسهمت في رفع جودة المخرجات وتعزيز جاهزية الفرق للتحكيم.