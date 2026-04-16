شكرا لقرائتكم خبر الشريك الأدبي بالباحة ينظم أمسية «ثنائية الموسيقى والشعر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الشريك الأدبي ونادي شعلة بمنطقة الباحة بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة أمسية طربية شعرية بعنوان «ثنائية الموسيقى والشعر»، بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة علي بن خميس البيضاني، إلى جانب عدد من المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الفني والثقافي.

واستهلت الأمسية بأغنية وطنية عبرت عن مشاعر الاعتزاز والانتماء بالوطن وأسهمت في تهيئة الأجواء العامة للفعالية التي اتسمت بالطابع الفني والثقافي الرفيع، حيث تمازجت فيها الكلمة الشعرية مع الأداء الموسيقي في لوحة إبداعية عكست ثراء المشهد الثقافي في المنطقة. وشهدت الأمسية مشاركة الفنان متعب الغامدي الذي قدم عددا من الأعمال الغنائية المتنوعة بأسلوب طربي نال استحسان الحضور، فيما ألقى الشاعر عبدالعزيز أبو لسه مجموعة من القصائد التي تنوعت موضوعاتها بين الوطنية والوجدانية، مقدما نصوصا لامست الذائقة الأدبية لدى الجمهور.

كما تخللت الأمسية مداخلة من الحضور عكست مدى الاهتمام بالفنون الأدبية والموسيقية، وأكدت أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل الثقافي بين المبدعين والجمهور. وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي ينفذها الشريك الأدبي بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالباحة؛ بهدف دعم الحراك الثقافي والفني وتنمية المواهب وإثراء المشهد الإبداعي في الباحة.