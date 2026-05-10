جلسة حوارية تناقش «هندسة جودة الحياة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الملتقى العلمي الهندسي الثامن بجامعة القصيم إقامة جلسة حوارية بعنوان «هندسة جودة الحياة»، أدارها الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة الدكتور عبدالله الغفيص، بمشاركة عدد من المختصين في المجال الهندسي. وأكد مدير الجلسة أن جودة الحياة لا تبنى من زاوية واحدة، ولا تتحقق بالصدفة، بل هي عملية تصميم مستمرة يشترك فيها المهندس والمخطط وصانع القرار والإنسان نفسه، فيما أوضح المتحدثون أن جودة الحياة ليست «حالة مثالية» يمكن الوصول إليها نهائيا، بل عملية تحسين مستمرة، تتطلب موازنة دائمة بين الكفاءة الهندسية وراحة الإنسان والاستدامة والتكلفة، مؤكدين أن الهندسة اليوم لم تعد مرتبطة ببناء الأنظمة والبنية التحتية فحسب، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بتصميم التجربة اليومية للإنسان. وناقش المتحدثون تأثير عناصر الطاقة والمياه والنقل والبيئة المبنية على جودة الحياة، بصورة تتجاوز الجانب التقني إلى الأثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، ودور المدن والتخطيط الحضري في تشكيل سلوك الإنسان، من خلال تصميم الشوارع والمساحات العامة وأنماط الحركة، وليس فقط عبر توفير الخدمات.

