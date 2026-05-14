أمطار الربيع تبرز جمال الأودية والمرتفعات في منطقة الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، شملت مدينة الباحة وعددا من محافظاتها، مصحوبة برياح نشطة وسحب ركامية كثيفة، أسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، في مشهد يعكس جمال الطبيعة وتنوع تضاريس المنطقة.

وأدت الأمطار إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، وتشكل تجمعات مائية على امتداد الطرق والسهول، فيما اكتست المرتفعات والمنتزهات الطبيعية بحلة خضراء زادتها بهاء، وسط حضور لافت للضباب والسحب المنخفضة التي لامست القمم الجبلية. وشملت الحالة المطرية عددا من محافظات المنطقة، حيث رصدت مشاهد جريان السيول في بعض المواقع؛ ما أضفى طابعا جماليا جذب الأهالي والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الربيعية.

ودعت الجهات المختصة إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، مع الالتزام بتعليمات السلامة، خاصة في ظل استمرار التقلبات الجوية المصاحبة للحالة المطرية. وتعد أمطار الربيع في منطقة الباحة عنصرا مهما في تنشيط الغطاء النباتي وتعزيز المقومات البيئية والسياحية؛ لما تحدثه من تحول لافت في المشهد الطبيعي، يجعل من المنطقة وجهة جاذبة للزوار خلال هذه الفترة من العام.