مركز المبدعون والمكتب الإستراتيجي لتطوير جازان يوقعان اتفاقية لتعزيز التدريب وبناء القدرات البشرية

وتأتي الاتفاقية في إطار دعم الجهود المشتركة لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير المهارات المهنية والمعرفية، من خلال تقديم برامج نوعية تسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التنمية والتطوير المؤسسي.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تطوير البرامج التدريبية وإطلاق مبادرات ذات أثر مستدام تدعم التميز المؤسسي وترتقي بمستوى الكفاءات البشرية.
ويواصل مركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب بالجامعة جهوده في تعزيز دوره كشريك وطني في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات، من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المبادرات الوطنية.
