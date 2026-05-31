«المياه الوطنية» توزع +45 مليون م3 من المياه خلال موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة المياه الوطنية، اكتمال خطتها التشغيلية لموسم الحج 1447هـ، وتوزيع أكثر من 45 مليون م3 من المياه لضيوف الرحمن في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ابتداء من 1 ذي القعدة وحتى نهاية الموسم.

وأشارت الشركة إلى أن عمليات توزيع المياه جرت بانسيابية عالية عبر شبكاتها المائية البالغ أطوالها أكثر من 5700 كلم طولي، ويقابلها أكثر من 4000 كلم طولي لشبكات الصرف الصحي.

وبينت أن ضخ المياه مستمر على مدى الساعة في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن كميات المياه المعالجة تجاوزت 31 مليون م3، إضافة إلى إجراء أكثر من 100 ألف فحص مخبري خلال الموسم.

ونوهت شركة المياه إلى أنها لم تسجل أي معوقات في إدارة أعمالها بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تمكنت من توفير الكميات المناسبة من المياه خلال الموسم، لافتة الانتباه إلى أنها بدأت من الآن في التجهيز لموسم حج العام المقبل 1448هـ، لضمان استمرارية توفير سبل الراحة، وتحقيق الخدمات المميزة لضيوف الرحمن وفق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.