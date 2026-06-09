شكرا لقرائتكم خبر اختتام الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا في إيصال رسائلها الأساسية والتوعوية إلى الحجاج، وشملت هذه الرسائل حزمة من التوجيهات والمبادئ لضمان سلامة التنظيم، كما أسهمت هذه الرسائل في ترسيخ ثقافة الالتزام والسلوك الحضاري لدى الحجاج، مما انعكس إيجاباً على سير الموسم بصورة عامة.
وأسهمت الجهات المشاركة في الحملة الوطنية الإعلامية بجهود ملموسة في إيصال رسائلها إلى ضيوف الرحمن، وتُعد أدوارها من العوامل، التي أسهمت في نجاح موسم هذا العام.
وتوّج موسم حج هذا العام 1447هـ؛ بتمكين (1,707,301) حاج وحاجة من تأدية مناسكهم بكل راحة ويُسر وطمأنينة، في أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة والأمن والإيمان.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.