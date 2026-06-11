قوى تحصد ثلاث جوائز في جوائز تجربة العميل GCXA 2026

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وجاء تتويج المنصة خلال الحفل السنوي للجوائز الذي تنظمه جمعية تجربة العميل الخليجية (GCXA)، حيث حصلت قوى على المركز الأول في فئة أفضل مبادرة للتغيير أو التحول عن منتج عقود العمل، كما نالت المركز الأول في فئة أفضل استراتيجية لتجربة العميل، إضافة إلى تحقيقها المركز الثاني في فئة أفضل خدمة عملاء.
ويعكس هذا الإنجاز جهود منصة قوى في تطوير تجربة رقمية متكاملة للمستفيدين من الأفراد والمنشآت، من خلال تقديم خدمات وحلول مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جودة رحلة العميل وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتواصل منصة قوى تطوير خدماتها ومنتجاتها الرقمية بما يسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل السعودي، ودعم مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.
يُذكر أن منصة قوى تُعد المنصة الوطنية الموحدة لخدمات قطاع العمل، وتقدم أكثر من 140 خدمة رقمية للمنشآت والأفراد، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتيسير الإجراءات المرتبطة بسوق العمل في المملكة.
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