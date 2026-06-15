شكرا لقرائتكم خبر همس بدر الدين تتناول العمارة والأدب في جمعية أدبي الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جمعية أدبي الطائف، مساء أمس الأحد 14 يونيو 2026م، فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي، وذلك بأمسية ثقافية حملت عنوان «مدن تقرأ.. عندما تلتقي العمارة بالأدب»، قدّمتها الأستاذة همس بدر الدين، وسط حضورٍ نوعي من المهتمين بالشأن الأدبي والثقافي.

وتناولت المحاضِرة خلال الأمسية العلاقة الوثيقة بين العمارة والأدب، مستعرضةً أثر التكوين العمراني للمدن في تشكيل السلوك الإنساني، وتعزيز الجوانب الأمنية والثقافية والإبداعية لدى سكانها. كما سلطت الضوء على نماذج عمرانية من أوروبا وآسيا والوطن العربي، قديمًا وحديثًا، موضحةً كيف أسهمت عوامل المناخ والفكر والسياسة في صياغة أنماط معمارية متباينة، تركت بصماتها الواضحة على الثقافة والإنتاج الأدبي.

واستشهدت الأستاذة همس بعدد من النصوص والشواهد الأدبية والفكرية التي عكست حضور المدينة والعمارة في تشكيل الوعي الإبداعي للأدباء والمفكرين، مؤكدةً أن المكان ليس مجرد إطار للأحداث، بل عنصرا فاعلا في بناء الرؤية وتكوين الشخصية الأدبية.

وفي ختام الأمسية، شهد اللقاء عددًا من المداخلات الثرية من الحضور، الذين أشادوا بعمق الطرح وأهمية الموضوع، مضيفين تجارب وشواهد من واقع مشاهداتهم ومعارفهم، مما أثرى الحوار ووسّع آفاقه.

عقب ذلك، كرّم رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف الأستاذ عطا الله الجعيد الأستاذة همس بدر الدين تقديرًا لمشاركتها المتميزة، كما شمل التكريم عددًا من الناشطين الذين أسهموا بجهودهم في إثراء الحراك الأدبي والثقافي خلال النسخة الخامسة من المبادرة على مستوى محافظة الطائف.

ثم التُقطت الصور التذكارية الجماعية، قبل أن ينتقل الحضور إلى الاحتفالية الختامية المصاحبة، حيث تبادلوا الأحاديث والذكريات، واستعادوا محطات النسخة الخامسة وما حفلت به من فعاليات وأمسيات ثقافية متنوعة، أثناء تناولهم كعكة الختام .

وبذلك تُسدل جمعية أدبي الطائف الستار على موسمٍ ثقافي حافل بالعطاء والتفاعل، مودعةً جمهورها الوفي على أمل اللقاء بهم في النسخة السادسة من مبادرة الشريك الأدبي، سائلين الله أن تتواصل مسيرة الأدب والثقافة بما يحقق مزيدًا من الإثراء والإبداع.