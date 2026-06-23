شكرا لقرائتكم خبر العلا تحتفي بإرث الإبل وتعيد صياغة حضورها في المشهد الثقافي والرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأتي اليوم العالمي للإبل، الموافق 22 من يونيو من كل عام، بوصفه مناسبة عالمية تستحضر الإرث الحضاري والإنساني لأحد أكثر الكائنات ارتباطا بمسيرة الإنسان عبر التاريخ، وتبرز إسهاماتها الاقتصادية ودورها في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، فضلا عن مكانتها الثقافية التي تجاوزت حدود الجغرافيا، لتصبح رمزا متجذرا في ذاكرة الشعوب، وتحظى باهتمام دولي توج بتخصيص يوم عالمي للاحتفاء بها.

وفي المملكة تتجاوز العلاقة مع الإبل حدود الموروث الشعبي، لتغدو جزءا متجذرا في الهوية الوطنية وذاكرة المجتمع، وهو ما انعكس في حجم العناية التي توليها القيادة الرشيدة لهذا القطاع، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والفعاليات المتخصصة، ودعم ملاك الإبل، وتعزيز استدامة هذا الإرث، بما يحفظ مكانته بوصفه أحد أبرز مكونات التراث الثقافي للمملكة.

وعلى أرض العلا تروي النقوش والرسوم الصخرية الممتدة عبر آلاف السنين جانبا من العلاقة الوثيقة بين الإنسان والإبل، التي أسهمت في ازدهار طرق التجارة والتنقل واستقرار المجتمعات المتعاقبة، لتبقى جزءا أصيلا من ذاكرة المكان، وشاهدا على عمق الارتباط بين الإنسان وبيئته منذ أقدم العصور.

ومع حلول فصل الصيف، تتجلى الخصائص الفريدة للإبل وقدرتها الاستثنائية على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وهي الصفات التي أكسبتها مكانة خاصة في الموروث العربي، وجعلتها رمزا للصبر والعزيمة، وسببا في إطلاق لقب سفينة الصحراء عليها عبر الأجيال. وتحظى الإبل في العلا بعناية واهتمام متواصلين يشملان ملاكها والأنشطة المرتبطة بها، في إطار المحافظة على هذا الإرث العريق وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة، بما ينسجم مع جهود صون التراث الثقافي غير المادي، وترسيخ عناصر الهوية السعودية الأصيلة. وفرضت الإبل حضورها في المشهد الثقافي والرياضي للعلا، من خلال فعاليات ومنافسات تستلهم الموروث المحلي، يأتي في مقدمتها كأس العلا للهجن، الذي يعد أكبر بطولة سنوية لسباقات الهجن في العالم، إلى جانب ما تحتضنه قرية مغيراء للرياضات التراثية الوجهة الرئيسة للرياضات الأصيلة من برامج وسباقات متنوعة، تسهم في إحياء هذا الموروث وتعريف الزوار به، ونقل قيمه ومعارفه إلى الأجيال الناشئة.