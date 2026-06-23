شكرا لقرائتكم خبر هيئة فنون الطهي تختتم مشاركتها في مهرجان «تذوق لندن 2026 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة فنون الطهي مشاركتها الرابعة في مهرجان «تذوق لندن 2026»، الذي أقيم في حديقة ريجنت بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الحالي، من خلال جناح «مذاق الثقافة السعودية».

وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز حضور المطبخ السعودي على الساحة الدولية، بهدف مبادرات التبادل الثقافي من خلال فنون الطهي، ورفع الوعي بالمنتجات السعودية وجودتها، إضافة إلى إتاحة منصة عالمية للشركات والعلامات التجارية السعودية لاستعراض منتجاتها أمام جمهور دولي متنوع.

وقدم جناح «مذاق الثقافة السعودية» تجربة ثقافية تفاعلية عرفت الزوار بفنون الطهي والضيافة السعودية، مسلطة الضوء على تنوع المطبخ السعودي ومنتجاته، بوصفه أحد العناصر التي تعبر عن الهوية الثقافية للمملكة، حيث تضمَن الجناح منطقة للطهي الحي قدَمت مجموعة من الأطباق السعودية التقليدية، وحظيت بإقبال واسع من زوار المهرجان خلال الأعوام الماضية، وهي الحنيد والبليلة والمطبق، ما أتاح للزوار فرصة تذوق الأطباق السعودية والتعرف على تنوع نكهاتها وتراثها.

وضم الجناح منطقة للمشروبات شارك فيها مقهى «وكف» الذي قدم مجموعة من المشروبات المستوحاة من المكونات السعودية، شملت مشروب «ريحانة» المحضَر من الريحان السعودي وعصير الليمون الطازج، و»غجر الكركديه» الذي جمع بين أزهار الكركديه والحبق المحلي، إلى جانب مشروب «الدبليو W» الذي مزج الشاي الأخضر المنقوع بالنعناع والحبق وعصارة الليمون، و»جينجريلا» وهو مشروب زنجبيل فوار بلمسة سعودية تجمع بين ليمون الأحساء والزنجبيل الطبيعي ودبس التمر.