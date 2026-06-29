«صناع حي» يعزز الحراك الإبداعي بورش فنية وثقافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعزز برنامج «صناع حي» في جدة حضوره بوصفه مساحة مجتمعية متخصصة تجمع بين التعلم والتجريب والإنتاج الإبداعي، عبر منظومة تمكن الفنانين والمصممين ورواد الأعمال والهواة من تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع وأعمال فنية، ضمن بيئة تفاعلية تحتضن الابتكار وتدعم نمو المجتمع الإبداعي المحلي.

ويستند البرنامج التابع لمؤسسة «فن جميل» إلى رؤية تعنى بتوفير مساحات وأدوات متقدمة تتيح للمشاركين الوصول إلى أحدث التقنيات والموارد، بما يسهم في تنمية القدرات الإبداعية، وتعزيز ثقافة التعاون وتبادل الخبرات، وتهيئة بيئة محفزة للإنتاج الفني والتجريب في مختلف مجالات الصناعات الإبداعية.

وشهد البرنامج خلال يونيو سلسلة من الورش المتخصصة لمختلف مستويات المهارة، من أبرزها «دورة تمهيدية في الخزف»، التي قدمت تجربة عملية للتعرف على أساسيات تشكيل الطين على عجلة الخزف، وتقنيات التشذيب والزخرفة والتزجيج، وصولا إلى إنجاز قطع خزفية متكاملة.

واحتضن البرنامج «دورة أساسيات أعمال الخشب»، التي ركزت على تنمية المهارات الأساسية في استخدام الأدوات اليدوية والكهربائية، والتعريف بإجراءات السلامة داخل الورش، ومبادئ تصميم وتنفيذ الأعمال الخشبية؛ بما يمكن المشاركين من إنجاز منتجات عملية وفق أسس مهنية.

وفي جانب تعزيز التفاعل بين المبدعين، نظم البرنامج «أمسية فنية» وفرت مساحة مفتوحة للفنانين والهواة للعمل على مشاريعهم الخاصة، وتبادل الخبرات والأفكار في أجواء تشجع على بناء العلاقات المهنية وتوسيع دائرة التعاون بين المهتمين بالفنون والحرف.

وشمل البرنامج ورشا معرفية وثقافية، من بينها (جغرافيا السرد: تقاطعات الحكاية الشعبية في الأدب المقارن)، التي تناولت امتداد الحكايات الشعبية وتحولاتها عبر الثقافات، و(خيوط متجذرة.. ورشة التطريز الفلسطيني)، التي عرفت المشاركين بفنون التطريز التقليدي ورموزه التراثية، من خلال تطبيقات عملية تسلط الضوء على القيمة الثقافية للحرف اليدوية.