شكرا لقرائتكم خبر أبها تحتضن بطولة «البلوت» بمشاركة 230 فريقا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في مدينة أبها بطولة «البلوت»، التي تنظمها وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للألعاب الذهنية، بمشاركة 230 فريقا، على مدى 25 يوما، وسط حضور كبير من المهتمين بالألعاب الذهنية.

وتأتي البطولة في إطار دعم وزارة الرياضة للألعاب الذهنية وتعزيز انتشارها، وتقديم منافسات تدار وفق معايير تنظيمية احترافية، بما يسهم في تنمية هذا القطاع الرياضي، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الأنشطة الرياضية وصناعة الفعاليات النوعية. وتتضمن البطولة منافسات يومية تجمع محبي لعبة البلوت من مختلف مناطق المملكة، في أجواء تنافسية تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، وترسيخ مكانة الألعاب الذهنية ضمن المشهد الرياضي، بما يسهم في دعم السياحة الرياضية وإثراء تجربة الزوار في منطقة عسير.

ورصدت البطولة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتبلغ جائزة المركز الأول 20 ألف ريال، وجائزة المركز الثاني 10 آلاف ريال، فيما تبلغ جائزة المركز الثالث 5 آلاف ريال.