شكرا لقرائتكم خبر الروثانة تتصدر موسم الرطب في المدينة المنورة مع انطلاق موسم التمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الروثانة أسواق الرطب في المدينة المنورة مع انطلاق موسم التمور لهذا العام، بوصفها أشهر الأصناف المحلية وأكثرها طلبا، لما تتميز به من قوام طري، وحلاوة معتدلة، وجودة عالية جعلتها الخيار الأول لدى المستهلكين.

ويشهد موسم الرطب في المدينة المنورة حراكا تجاريا متزايدا مع بدء طرح الإنتاج المحلي في الأسواق، إذ تستحوذ الروثانة على النسبة الأكبر من المبيعات خلال ذروة الموسم التي تمتد حتى نهاية أغسطس، وسط وفرة في المعروض وإقبال من الأهالي والزوار.

وتعد الروثانة من أبرز أصناف الرطب التي تشتهر بها المدينة المنورة، إلى جانب أصناف الربيعة، والبرني، واللونة، التي تحظى بمكانة مميزة في الأسواق المحلية، وتتميز بتنوع خصائصها وجودتها، بما يعكس ثراء الإنتاج الزراعي للمنطقة.

ويسهم موسم التمور سنويا في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة المنورة، من خلال دعم المزارعين، وتحفيز عمليات البيع والشراء في الأسواق المركزية، وتعزيز مكانة المنطقة بوصفها إحدى أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة.