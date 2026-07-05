شكرا لقرائتكم خبر مزارع الباحة الريفية.. تجربة اقتصادية تجمع الطبيعة والتراث والترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبرز المزارع الريفية بمنطقة الباحة في الإجازة الصيفية كأحد الخيارات السياحية التي تستقطب الزوار الباحثين عن الهدوء والراحة والتجربة الترفيهية المختلفة، في قلب الطبيعة الأصيلة والهدوء في أحضان الريف، والأجواء الريفية الجاذبة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن منطقة الباحة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحولا لافتا في قطاع الريف، مؤكدا أن الفرع يؤدي دورا محوريا في دعم ومتابعة هذه المزارع التي حولت الريف في منطقة الباحة إلى وجهة سياحية جاذبة. وأشار إلى إطلاق معسكر تدريبي برعاية أمير المنطقة الذي يعد أول برنامج تدريبي تنموي مخصص لمشغلي أنشطة السياحة الزراعية الريفية في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

وقال المهندس الزهراني «يبلغ عدد المزارع الريفية المرخصة حاليا في منطقة الباحة 30 مزرعة ونعمل حاليا على ترخيص 35 مزرعة إضافية، وذلك ضمن خطة تستهدف الوصول إلى نحو 65 مزرعة مرخصة في مختلف محافظات المنطقة بما يحقق تغطية أوسع لجميع محافظات الباحة». وتجمع المزارع بين الإنتاج الزراعي والتجربة السياحية في آن واحد، كما تقدم تجربة ضيافة ريفية وتراثية، إلى جانب مناظر المدرجات الزراعية الخضراء التي تتميز بها طبيعة منطقة الباحة.