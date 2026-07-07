أمانة القصيم تطلق مهرجان «صيف الياسمين» بمحافظة عقلة الصقور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات مهرجان «صيف الياسمين بعقلة الصقور»، الذي تنظمه بلدية محافظة عقلة الصقور التابعة لأمانة منطقة القصيم في حديقة الياسمين ويستمر لمدة 30 يوما حافلة بالفعاليات والأنشطة المتنوعة. ويأتي المهرجان ضمن جهود البلدية في تعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة السياحية والترفيهية بالمحافظة من خلال تقديم برامج وفعاليات تستهدف مختلف أفراد الأسرة وتوفر تجربة ترفيهية متكاملة للأهالي والزوار. ويضم المهرجان مسرحا مخصصا للطفل وأركانا للأسر المنتجة وعربات للطعام ومنطقة ألعاب متكاملة إلى جانب فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تسهم في إيجاد بيئة جاذبة خلال الإجازة الصيفية. ويهدف المهرجان إلى توفير متنفس ترفيهي واجتماعي للأهالي والزوار؛ بما يعزز من الحراك السياحي والاقتصادي، ويدعم مشاركة الأسر المنتجة ورواد الأعمال في الفعاليات المصاحبة.

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