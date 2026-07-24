تابع الان خبر إفلات نافلتي نفط تحملان شحنات سعودية من الحصار الحوثي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان أربعة ملايين برميل من النفط السعودي غادرتا البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب أمس الخميس، وأفلتتا من حصار بحري أعلنه الحوثيون.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة “شين لونغ يانغ” التي ترفع علم سنغافورة استأنفت رحلتها جنوبا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعدما عادت أدراجها وتوقفت مؤقتا في عرض البحر الأحمر يوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أيضا أن ناقلة النفط العملاقة “كوزنيو ليك” التي ترفع علم الصين تبعتها وخرجت كلتاهما من البحر الأحمر في وقت لاحق الخميس.

وأشارت البيانات إلى أن “شين لونغ” يانغ متجهة إلى ميناء تشينتشو في جنوب الصين، وأن “كوزنيو ليك” ستفرغ حمولتها في ميناء هويتشو بإقليم قوانغدونغ في جنوب الصين أيضا.

وأوضحت أن الناقلتين أشارتا عبر أجهزة إرسال نظام تحديد الهوية الآلي إلى وجود طاقم صيني على متنهما. وتستأجر شركة “يونيبيك”، الذراع التجارية لـ”سينوبك” وهي أكبر شركة تكرير في آسيا، الناقلتين اللتين قامتا بتحميل النفط الخام من ميناء ينبع في السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع.