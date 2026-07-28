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تابع الان خبر البترول السعودي يصدر عن طريق سيدي كرير حصريا على الخليج 365
بيروت - نادين الأحمد - تدرس شركة أرامكو السعودية آلية تسعير جديدة لشحنات النفط الخام المصدرة من ميناء سيدي كرير المصري إلى الأسواق الآسيوية، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بعد تحويل مسار الصادرات عبر خط أنابيب سوميد، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة.
تأتي هذه الخطوة بعد فرض الحوثيين المتحالفين مع إيران حصارًا بحريًا على شحنات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب الأسبوع الماضي، ما دفع أكبر مصدر للنفط في العالم إلى إعادة توجيه مزيد من صادراته عبر الموانئ المصرية.
منذ اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، التي عطلت حركة السفن عبر مضيق هرمز، اعتمدت أرامكو بشكل رئيسي على تصدير النفط إلى آسيا من ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعد نقل الإمدادات من رأس تنورة عبر خط الأنابيب شرق-غرب.
تُباع شحنات النفط المنطلقة من ينبع إلى العملاء بعقود طويلة الأجل وفق سعر البيع الرسمي الشهري لـ أرامكو إلى آسيا، مضافًا إليه رسم استخدام خط الأنابيب.
بحسب مصادر رويترز ستنقل أرامكو النفط من ميناء ينبع إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب سوميد إلى ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط، قبل شحنه إلى الأسواق الآسيوية.
وأضافت المصادر أن الشركة تدرس تعديل آلية التسعير لتعكس الزيادة في تكاليف النقل الناتجة عن طول المسار الجديد، الذي يمر عبر البحر المتوسط ومضيق جبل طارق ثم يلتف حول رأس الرجاء الصالح وصولًا إلى آسيا.
أشار أحد المصادر إلى أن المسار الجديد قد
يكلف المشترين الآسيويين نحو 10 ملايين دولار إضافية للشحنة الواحدة، أو خمسة دولارات للبرميل الواحد.
في مطلع الشهر الجاري، خفضت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي لـ خام النفط العربي الخفيف المخصص للمشترين في آسيا لشهر أغسطس، بأكبر وتيرة فيما لا يقل عن 26 عامًا، في ظل تراجع التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع إمدادات تحالف أوبك بلس .
وفقًا لقائمة أسعار اطلعت عليها وكالة بلومبرج، ستخفض أرامكو السعودية سعر الخام العربي الخفيف المخصص لآسيا الشهر المقبل بمقدار 11 دولارًا للبرميل ليباع بخصم 1.50 دولار للبرميل مقارنة بمتوسط سعر خام دبي وخام عُمان.
كانت أرامكو حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا بعلاوة قدرها 9.5 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي دبي وعُمان.
يأتي خفض سعر بيع الخام السعودي لآسيا لشهر أغسطس أكبر بكثير من توقعات استطلاع أجرته بلومبرج في وقت سابق، ورجح انخفاضًا قدره 8 دولارات للبرميل فقط وليس 11 دولارا.